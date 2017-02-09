بهبهاني: المعرض خطوة حضارية كبيرة تخطوها الكويت في مجال الطيران يشكل معرض الكويت للطيران الذي تستضيفه الكويت في الفترة من 17 إلى 20 يناير 2018 في مطار الكويت الدولي، نقلة نوعية في مجال الطيران الخاص والخدمات والصناعات الجوية، بما يواكب مكانة الكويت الرائدة في مجال الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط. يشكل معرض الكويت للطيران الذي تستضيفه الكويت في الفترة من 17 إلى 20 يناير 2018 في مطار الكويت الدولي، نقلة نوعية في مجال الطيران الخاص والخدمات والصناعات الجوية، بما يواكب مكانة الكويت الرائدة في مجال الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران أحمد بهبهاني ان الاستعدادات تجري على قدم وساق للخروج بالنسخة الأولى من المعرض في أبهى حلة، بما يسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية للكويت، وفقا للرؤية السامية لصاحب السمو في التحول إلى المركز المالي.

وأكد أن المعرض الأول للطيران يستقطب من الآن كبرى شركات صناعة ‏الطيران وشركات الطيران والسياحة الدولية ورجال الأعمال، من خلال مشاركتهم وعرض منتجاتهم، بالإضافة إلى عرض ‏آخر ما توصل إليه مجال الطيران.

وأشار إلى أن استضافة المعرض لأهم الشخصيات العاملة في مجال الطيران وبالتحديد تكنولوجيا الطيران تعكس الثقة التي اكتسبتها الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية، لافتا إلى توفير تسهيلات نموذجية أمام العارضين.

وأشار الى أن المعرض سيشهد حضورا مميزا للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاع الطيران، منها الطيران المدني والتجاري والعسكري، والتي تشمل مصانع الطائرات التجارية والعسكرية وطائرات رجال الأعمال والإسعافات الجوية والمروحيات وكل ما يخص صناعة الطائرات من المحركات وأجهزة الملاحة، بالإضافة إلى جميع مستلزمات المطارات المدنية والعسكرية. وستقدم هذه الشركات في المعرض أحدث منتجاتها وخدماتها في الصناعات الدفاعية والجوية والتجارية ومستلزمات المطارات الحديثة التي تخدم المسافرين وتقدم لهم التسهيلات والرفاهية.

وقال بهبهاني «إن السوق العالمي للطائرات سوق واعد ويواصل نموه بشكل متسارع ومن المتوقع أن تنمو مبيعات سوق الطائرات الخاصة في العالم مع تواصل تطور النقل الجوي وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط لكون سوق المنطقة هو أحد الأسواق المهمة في مبيعات الطائرات الخاصة في العالم».

وأضاف أن الكويت هي من أولى الدول المستثمرة في مجال الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل لها دورا محوريا في حركة الطيران العالمي وسط تقارير ترشحها لأن تكون أسرع الأسواق نموا في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات العشرين المقبلة وأن تكون من أكثر الدول المستفيدة من معدل نمو الركاب المتوقع للمنطقة وهو 237 مليون راكب.

وأوضح أن المعرض يشكل انطلاق مرحلة جديدة ويعد خطوة حضارية كبيرة تخطوها الكويت في مجال الطيران، كما أن دخولها ضمن شالدول المنظمة لمعارض الطيران العالمية يعد نقلة نوعية على المستويين العالمي والمحلي في أثناء إنشاء مشروعي مبنى الركاب الجديد ومبنى الركاب المساند.