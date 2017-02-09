تزويد ٣٣٫٣ ألف طائرة بالوقود في أبريل حتى ديسمبر ٢٠١٦

أعلنت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) عن تحقيق أرباح صافية بلغت 10.8 ملايين دينار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2016.

وقال المدير العام بالوكالة في «كافكو» عبدالله الدعيجاني ان هذه الأرباح تأتي بالمقارنة مع 9.8 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام 2015 وبزيادة 10% تقريبا.

وأضاف أن هذه الزيادة جاءت بالرغم من انخفاض نسبة كمية مبيعات الوقود بسبب إلغاء دعم سعر الوقود من الدولة والمقدر 10% إلى شركات الطيران العاملة بمطار الكويت.

وحول عدد الطائرات التي تم تزويدها بالوقود في مطار الكويت الدولي خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2016، قال الدعيجاني انها بلغت 33.3 ألف طائرة بمعدل 3704 طائرات في الشهر و123 طائرة في اليوم الواحد، مشيرا الى ان كمية الوقود التي تم تزويدها للطائرات بلغت نحو 564 مليون لتر خلال الفترة المذكورة.

وذكر ان الشركة حققت العديد من الانجازات خلال تلك الفترة منها تجديد عقد تزويد الطائرات العمودية مع وزارة الداخلية وتمديد عقد وزارة الدفاع لإصلاح وتشغيل المحطة الخارجية والفرعية والصهاريج والمحركات الخاصة بتزويد الطائرات بالقواعد الجوية.

وأضاف الدعيجاني ان «كافكو» أبرمت ايضا اتفاقية تزويد أسطول الديوان الأميري وتأمين الوقود لطائراته في المطارات والمحطات الخارجية بالاتفاق مع شركات تزويد وقود العالمية كموردين عالميين، اضافة الى توقيع عقدين جديدين لتزويد الوقود لطائرات شركتي طيران جديدتين في مطار الكويت الدولي.