خليفة حمادة رئيساً للجنة والجولة تستمر لـ 5 أيام

محمود فاروق

قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الكويت ستبدأ إطلاق حملة ترويج السندات الدولية في عدد من الدول الآسيوية تبدأ من 12 فبراير المقبل وتستمر 5 ايام تنتهي في 17 من نفس الشهر، واضافت المصادر ان الحملة الترويجية ستكون تحت شعار «الحملة الحكومية التسويقية للسندات الحكومية في الأسواق الآسيوية» Non Deal Roadshow.

وذكرت ان الوفد الحكومي سيبدأ جولته الخارجية في اسيا من خلال 3 اسواق هي (هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة) وتنتهي في الاسواق الاوروبية.

وأشارت إلى ان الوفد الحكومي المشكل سيكون برئاسة وزارة المالية ممثلا عنه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة وعضوية كل من وليد العوضي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة بالبنك المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، والأمين العام للتخطيط د.خالد مهدي، وعدد من المستشارين الحكوميين في الدولة. وتنوي الحكومة الكويتية الاستدانة ضمن برنامج الحكومة لإصدار سندات الدين العام لتغطية عجز الموازنة العامة من خلال اقتراض ملياري دينار من السوق المحلي عبر طرح سندات وصكوك على البنوك الكويتية، وهي الشريحة التي تم الاكتتاب فيها بالكامل تقريبا، علاوة على طرح سندات دولارية

بـ 3 مليارات دينار. واعلن وزير المالية انس الصالح في وقت سابق عن استراتيجية الدين العام المتمثلة في تنويع الدين بين محلي وعالمي وخصم من الاحتياطي العام، على اعتبار أن هناك تقديرا في العجز المتوقع للسنة المالية الحالية بحدود 9.6 مليارات دينار، لتتوزع تغطية العجز ملياري دينار للإصدارات المحلية، و3 مليارات دينار للإصدارات العالمية، والبقية تخصم من الاحتياطي العام للدولة.

وبخصوص حجم الاصدار المتوقع قالت المصادر ان الحكومة الكويتية تعتزم إصدار السندات الدولية مرة واحدة، مستبعدة خيار الاصدار على شرائح، وذلك لعدة اعتبارات من اهمها قوة الوضع المالي للكويت الذي يمكنها من تغطية حجم الاصدار مرة واحدة - على حد قول المصادر. وتوقعت المصادر ان يتم الاعلان عن الاصدار الخارجي على اقصى تقدير مطلع النصف الثاني من العام الحالي.