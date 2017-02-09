انتهت شركة «كي سي سي» للهندسة والمقاولات من إنجاز مشروع المقر الدائم للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الواقع في منطقة غرناطة والمطل على شارع الخليج العربي في الوقت المحدد.. علما ان مساحة المشروع تبلغ 5 آلاف متر مربع بكلفة بلغت 2.85 مليون دينار.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «كي سي سي» علي العلمي أن حجم المناقصات التي حصلت عليها الشركة تقدر بـ 600 مليون دينار وأن عدد العاملين فيها قارب 20 ألف عامل، وتعمل في منطقة الوطن العربي في دول أبرزها لبنان والبحرين وأن الشركة على مدار 50 عاما تنجز المشروعات في موعدها المحدد مع احترام المواصفات والمعايير الدولية، وأوضح العلمي أن أهم المشاريع التي تقوم عليها الشركة مشروع المصفاة الرابعة، فضلا عن مشروع جابر الأحمد السكني بالإضافة الى ان الشركة تعمل على المشاركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار الى ان مستقبل سوق الإنشاءات في الكويت مشرق وينطوي على الكثير من الفرص ويبدو واعدا للغاية، وان الهدف من خطة التنمية لا ينحصر فقط في تعزيز الإنفاق على البنية التحتية، بل ان الآمال معقودة على انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية التي ستخلق فرصا وظيفية جديدة واستثمارات طويلة الأجل للاقتصاد الكويتي، متوقعا نموا ثابتا في سوق المقاولات، حيث يرى ان هذا القطاع قوي جدا، وان عددا من الشركات العالمية ستعتبر الكويت المركز التجاري لأن هناك مشاريع عملاقة تحتاج من المقاولين العمل بجد للبحث عن الأجود.