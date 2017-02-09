أعلن وزير الطاقة القطري محمد السادة امس أن ارتفاع أسعار النفط قد يعزز إنتاج الخام الصخري، لكن سوق النفط العالمية يمكنها التكيف مع ذلك في ظل استمرار قوة الطلب.

وقال السادة في مقابلة مع رويترز بالدوحة «السوق تستوعب النفط الصخري والغاز الصخري تدريجيا - فالطلب قوي، ومع تلك الزيادة المستمرة في الطلب أعتقد أن كل أنواع النفط المتوافرة سيتم استيعابها».

وأضاف أن أسعار النفط الحالية تجعل تطوير معظم الحقول النفطية في العالم غير مجد.

وأوضح السادة أن من السابق لأوانه قول ما إن كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو، لكن المخزونات بدأت في الانخفاض، وهو مؤشر مهم تراقبه أوپيك لتحديد ما إذا كان الاتفاق كافيا لاستعادة التوازن في السوق.

وتابع «كل المؤشرات تبين أننا نمضي في الاتجاه الصحيح وأن الانخفاض في الإمدادات بدأ بشكل ملموس جدا، وذلك سيعطينا قدرا من الارتياح بأن الانخفاض التدريجي (في المخزونات) صوب متوسط السنوات الخمس سيتضح أكثر فيما بعد».