قال معهد البترول الأميركي أمس إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت 14.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين زادت أيضا مخزونات البنزين والديزل.

وزادت مخزونات الخام 14.2 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير لتصل إلى 503.6 ملايين، بينما توقع المحللون ارتفاعها 2.5 مليون برميل.

ونمت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 624 ألف برميل. وأظهرت بيانات المعهد تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 28 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادتها 1.1 مليون برميل.

وبحسب الأرقام زادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.4 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة 300 ألف برميل.

ونمت واردات الولايات المتحدة من الخام مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 9.189 ملايين برميل يوميا.

وتصدر الحكومة الأميركية بياناتها للمخزونات غدا الأربعاء في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.