صعد الذهب لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع امس، حيث عزز توتر سياسي مرتبط بانتخابات أوروبية ومخاوف من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

ويشعر المستثمرون بالقلق من الظهور القوي لمرشحة الرئاسة الفرنسية عن أقصى اليمين مارين لوبان التي تعهدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو وإجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وتعافى اليورو بعدما هبط أمام الدولار بسبب هذه المخاوف حيث استفادت العملة الأوروبية الموحدة من قلق المستثمرين بشأن سياسات الحماية التجارية والهجرة للرئيس ترامب وتلميحاته بأنه يفضل دولارا أضعف.

وبحلول الساعة 1508 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1241.70 دولارا للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1244.67 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1243.80 دولارا للأوقية.