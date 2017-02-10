علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مناقصة مشروع تطوير وإدارة وتشغيل منظومة العدادات الذكية وشبكة الاتصالات الخاصة بها تمت ترسيتها رسميا على شركة زين للاتصالات.

وقالت المصادر ان شركة زين للاتصالات فازت بمناقصة المشروع الذي طرحته مؤخرا وزارة الكهرباء والماء على مستوى الدولة، حيث ستقوم ببناء منظومة العدادات الذكية وتركيب شبكة الاتصالات على مدى العامين القادمين، ومن ثم إدارة المشروع لمدة خمس سنوات.

وأفادت بأن هذا المشروع سوف ينقل الدولة إلى العمل من منظومة العمل اليدوي إلى العمل بالنظام الرقمي، مبينة أن العدادات الذكية تتمتع بدقة قراءة عالية، كما أن المنظومة التي ستعمل وفقها ستنظم عملية الاستهلاك بشكل أفضل.