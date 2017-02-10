العلم قوة تواجه التحديات

في ظل الظروف الاقتصادية

المتغيرة

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض حرص البنك على دعم وتطوير الموارد البشرية التي تضيف قيمة لمؤسساتها ومجتمعها وتساهم في رفع مستوى الممارسة المهنية وتطوير قطاع الاستثمار، مشيرا الى ان العلوم الاقتصادية محورية وحيوية لبناء مستقبل أفضل. وأضاف الناهض، خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة التاسعة من حملة شهادة محلل مالي معتمد CFA الذي اقيم اول من امس في فندق مارينا، ان الحصول على شهادة محلل مالي معتمد يساهم في ترسيخ العمل المهني وتحقيق التميز في بيئة العمل، وهو ما ينسجم مع اهداف «بيتك» وثقافته التي تتجلى دائما في تحقيق الريادة وأعلى درجات الاحتراف والمهنية في العمل، لافتا الى ان ذلك يساهم ايضا في بناء مستقبل مالي مزدهر، لا سيما عند التزود بأدوات المعرفة المصرفية بشكل علمي وعملي، فذلك هو الاستثمار الامثل لتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والبيئة التنافسية التي تجعل من العلم قوة لمواجهة كل التحديات. وأوضح الناهض ان العلوم الاقتصادية الفعالة تساهم في بناء مهارات تتوافـــق مع الاهــــداف الشخصية والمالية للفرد بما فيها الادخار والاستقرار المالي والاستمرار في التحصيل العلمي والدراسات العليا، لافتا الى ان التركيز على التعليم جوهر العمليات في «بيتك» الذي قدم مساهمات عديدة على صعيد دعم الطلبة والخريجين والباحثين ورعاية مبادراتهم، مشيـــرا الـــى ان «بيـتـــك» يهــــدف الى تعـزيز ثقافة المعرفة والتعليم لأنهما ادوات القوة والتميز، معربا عن فخره بتكريم الحاصلين على شهادة محلل مالي معتمد وعددهم 23 خريجا. من جانبه، أشاد نائب رئيس جمعية المحللين الماليين في الكويت د.محمد الصراف بدعم «بيتك» لحفل تكريم الحاصلين على الشهادة، مشيرا الى ان الشهادة تركز على مبادئ وقيم الاستثمار وتعتبر اعلى شهادة بمجال الاستثمار في العالم.

الجدير بالذكر انه يجب على الراغبين في الحصول على شهادة وعضوية معهد المحللين الماليين المعتمدين اجتياز ثلاثة مستويات من الامتحانات وأن يكتسبوا الخبرة المطلوبة والمحددة بالعمل لمدة 4 سنوات في قطاع الاستثمار، وان يوقعوا تعهدا بالالتزام بالميثاق الأخلاقي وميثاق المعايير المهنية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين، حتى يكتسبوا حق الانتماء إلى عضويته.