البرنامج يتيح الفرصة أمام الأفكار والمبادرات الشبابية لإنشاء مشاريع تجارية فعلية ومتميزة

اختتمت جمعية إنجاز الكويتية بنجاح ورشة عمل برنامج «الشركة» لمجموعة من طلاب المدارس الحكومية. وقد شارك قرابة 100 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية في الورشة التي امتدت على مدار ثلاثة أيام من 6-8 فبراير 2017 في فندق موفنبيك البدع وتحت إشراف ومشاركة 15 من متطوعي إنجاز وسط اجواء تنافسية.

جاءت الورشة التدريبية ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها جمعية إنجاز الكويتية لفئة طلاب المدارس الحكومية والخاصة، وتهدف إلى حث الطلبة على استحداث أفكار لمنتجات او خدمات جديدة ومبتكرة إلى جانب تعزيز قدراتهم ودعم مواهبهم وجاهزيتهم لدخول سوق العمل.

ويعد برنامج «الشركة» الذي تنظمه جمعية إنجاز الكويتية أحد برامجها الرئيسية التي تحظى بإقبال واسع من قبل الطلاب، حيث ترمي رسالته إلى احتضان أفكار ومبادرات ريادة الاعمال التي تراود الشباب عبر اتاحة الفرصة أمامهم لإنشاء مشاريع تجارية فعلية ومتميزة، فضلا عن إدارتها تحت إشراف أحد الخبراء أو رواد الاعمال المتطوعين.

وفي اطار هذا البرنامج، يقوم الطلبة بدراسة جدوى فكرتهم التجارية ثم يبادرون إلى بيع الاسهم لجمع رأس المال وتقسيم أنفسهم إلى فرق إدارية، فضلا عن إعداد خطة عمل فعالة، ثم ينتقلون بعدها إلى إنتاج وبيع سلعهم أو خدماتهم قبل تصفية الشركة. وفي ختام هذا البرنامج، تقام مسابقة وطنية كل عام لاختيار الفائز الذي سيمثل الكويت في المسابقة الإقليمية.

وبهذه المناسبة، صرحت رنا النيباري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية قائلة: «تهدف البرامج التي تقدمها إنجاز إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لضمان نجاحهم في عالم الاعمال الحقيقي.

كما تتمثل مسؤوليتنا في منحهم فرصة الالتقاء بمجموعات طلابية مختلقة والاحتكاك بتقنيات ومناهج فكرية متنوعة من أجل اثراء تجربتهم وتعزيز معرفتهم بمقومات نجاح الشركات وأسباب فشلها».

وأضافت النيباري: «لطالما تمحورت القيم الأساسية التي تؤمن بها إنجاز الكويت حول مفهوم تمكين الشباب وتطويرهم من خلال عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص، حيث تؤمن إنجاز بأهمية الاستثمار في مستقبل الكويت وبتعزيز رسالتها نحو «تمكين الشباب للنجاح في حياتهم المهنية والعملية والاقتصادية» من أجل النهوض بهم في بيئة تسودها ثقافة الريادة والأعمال.

ومن هنا لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع شركائنا من الشركات والجهات الداعمة والراعية للجمعية بصفة عامة، وإلى كل من شركة الأرجان العقارية على رعايتهم الكريمة واستضافتهم لنا في فندق موفنبيك البدع، وإلى كل من مؤسسة سيتي الخيرية ووزارة الشباب وبوينغ على دعمهم المستمر لفعاليات برنامج «الشركة» بشكل خاص وعلى مساهمتهم في إنجاح برامج إنجاز التعليمية بشكل عام بهدف إلهام وتعليم الاجيال القادمة».