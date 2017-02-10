صرح عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والمنسق العام للمؤتمر طارق الكندري أن الجمعية المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 الى 16 فبراير 2017 تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأوضح الكندري أن المؤتمر هذا العام يحظى برعاية متميزة من عدد من مكاتب تدقيق الحسابات الكبرى العاملة في الكويت وهم: مكتب ديلويت آند توش - الفهد والوزان وشركاهم، مكتب كي بي ام جي - صافي المطوع وشركاه، مكتب هوروث المهنا لتدقيق الحسابات، ومكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان لتدقيق الحسابات.

بالإضافة إلى شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وشركة المركز المالي ومطعم ألتسيمو الإيطالي، كما أن شركة إدارة المرافق العمومية تساهم في توفير مرافقها لضيوف ومشاركي المؤتمر، واستضافتهم في فنادق جي دبليو ماريوت وكورت يارد ماريوت - الكويت، والشريك الإستراتيجي «بيت التمويل الكويتي» - بيتك.

وأشار الكندري إلى أن قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة تجارة وصناعة الكويت سوف تستضيف جلسات المؤتمر وأن هذه المشاركات المميزة من قبل كل الجهات الراعية تؤكد على أهمية موضوع ومحاور المؤتمر ومستوى المحاضرين المهني العالي، كما سيتيح المؤتمر الفرصة للقائمين على مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات ومتخذي القرار بالشركات ومستخدمي القوائم المالية والجهات الحكومية ذات الصلة على مستوى الخليج والوطن العربي لبحث سبل كشف المخالفات ومكافحة الفساد المالي والإداري، فضلا عن دور المهنة في دعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لخطط التنمية.

والاستفادة أيضا من تجارب الدول الأخرى المشاركة سواء كمحاضرين أو مشاركين في الحضور مما يتوقع له أن يكون تظاهرة مهنية وفنية ذات طابع عالمي لتعم فائدته كل المشاركين.