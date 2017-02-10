زكري: المشاريع المعروضة تناسب شرائح عديدة من المستثمرين والراغبين في التملك العقاري

تعاقدت شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات «إحدى كبرى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في الكويت» مع شركات جديدة تشارك في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق حيث ستقدم مشاريع جديدة ومميزة في أسواق متعددة خليجيا وعالميا.

ومن خلال استعداد «إكسبو سيتي» لإطلاق المعرض في دورته الجديدة خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة إيهاب زكري أن نحو 40 شركة مشاركة في المعرض ستطرح مشاريع جديدة في الكويت وعدة أسواق عربية وعالمية تناسب شرائح عديدة من المستثمرين والراغبين في التملك العقاري سواء داخل الكويت او خارجها.

ولفت زكري إلى ان الشركات المشاركة في المعرض ستقوم بتسويق مشاريع في أكثر من 20 دولة إلى جانب السوق المحلي، مبينا في الوقت نفسه ان المشاركة الواسعة من مختلف المستثمرين والزوار والمستخدمين النهائيين في الدورات السابقة للمعرض تشير إلى الأهمية التي بات يحظى بها معرض العقارات الكويتية والدولية.

وتابع: نظرا إلى أن المستثمرين الكويتيين لديهم إلمام واسع بالعقارات، وأذواق متعددة، حرصنا مع الشركات المشاركة في دورة 2017 على توفير أحدث وأهم المشاريع على مستوى الكويت والدول الأوروبية والعربية والآسيوية، لتلبية متطلبات واحتياجات جميع العملاء.

ولفت إلى ان أغلب معارض الشركة تمتعت بمشاركات متميزة من شركات كبيرة وعريقة ولها سمعة طيبة في الكويت، مشيرا إلى أن هذه المعارض حققت مبيعات فاقت التوقعات وذلك بسبب عاملين مهمين وهما الدعاية القوية للمعرض والعروض المقدمة من قبل الشركات والتي تميزت بها خلال معارض الشركة.

من جانب آخر، أكد مدير التسويق والإبداع في الشركة عبدالله الشهابي أن المعرض سيكون بمنزلة حدث عقاري مهم ومتجدد يقدم بمنظور ومفهوم فريد من نوعه في كل دورة من دوراته ويقدم أيضا فرصا تناسب جميع الشرائح من المستثمرين.

ولفت الشهابي إلى أن الشركة تحضر لهذا المعرض بمجموعة متنوعة من العروض والدعايات في عالم المعارض، وأخذت على عاتقها ان تجعل من «معرض العقارات الكويتية والدولية» الذي يعد المعرض الأقوى على الإطلاق في عالم المعارض العقارية الكويتية معرضا فريدا من نوعه الذي يقدم فرصا تناسب جميع الشرائح كافة. واختتم الشهابي قائلا: المعرض يعتبر بمنزلة انطلاقة جديدة لسلسلة معارض الشركة المتميزة والناجحة خلال السنوات الماضية، وان الشركة تسعى وبقوة لأن يكون للمعرض رونق خاص وطابع يليق بالمعارض العقارية التي قدمتها الشركة.