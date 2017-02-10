أجرى البنك الأهلي الكويتي السحب الحادي والأربعين لحملة «ضاعف راتبك» الأسبوعية بتاريخ 6 فبراير 2017.

وقد تمت عملية السحب في الفرع الرئيسي للبنك بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي أعلن عن الاسمين الفائزين لهذا الأسبوع، وهما: سودهير جود يارلاجادا، ماريتيس جاليمبا باليو.

ويتضمن العرض الترويجي سحبا أسبوعيا يشمل فائزين اثنين في كل سحب وتستمر الحملة حتى 27 يونيو 2017. ويحصل العملاء الجدد فور تحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي على هدية بقيمة 100 دينار تضاف لحسابهم، إلى جانب الدخول في سحوبات أسبوعية للحصول على فرصة لمضاعفة رواتبهم.

أما العملاء الحاليون الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي، فلديهم الفرصة أيضا لدخول سحب منفصل والفوز بضعف الراتب.

ومن المقرر أن يجري البنك السحب التالي في 13 فبراير 2017، حيث سيتم الإعلان عن فائزين جدد بعد ذلك مباشـــــرة من خلال وسائل الإعلام المحلية والتواصل مع الفائزين بشكل شخصي بعد إجراء السحوبات.