وقعت الشركة الكويتية لبناء المعامل عقدا مع وزارة الأشغال العامة، بقيمة تقدر بـ 65 مليون دينار.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة إلى أن المشروع خاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار صحية وخدمات أخرى للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة، ولمدة 1185 يوما.

وأوضحت الشركة في البيان، أن الأثر المالي المتوقع للمناقصة، هو تحقيق هامش ربح بنحو 5%، ينعكس على البيانات المالية للشركة ابتداء من عام 2017 وحتى نهاية عام 2020.

وأضافت الشركة أن هامش الربح تقديري وغير ثابت يتأثر صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد تنفيذ المشروع وتسليمه.