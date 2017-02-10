قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إنها طلبت تحكيما دوليا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات استثمارية مع العراق.

وأضافت أجيليتي في بيان للبورصة أمس الخميس إن موضوع طلب التحكيم يتعلق بعدم احترام العراق لالتزاماتها وفق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والموقعة من قبل الكويت والعراق.

وأوضحت الشركة في البيان انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الكويت والعراق لتشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين، إلا أن حكومة العراق صادرت بشكل غير مباشر استثمارات لـ«أجيليتي» بقيمة 380 مليون دولار بقطاع الاتصالات العراقي.

وأوضحت الشركة أنه لا يمكن تحديد الأثر المتوقع، لعدم صدور أي حكم أو قرار في القضية.

وانخفض سهم الشركة في تعاملات أمس بـ 50 فلسا تمثل 7% من قيمة السهم، وتم تداول 3.4 ملايين سهم بقيمة 2.5 مليون دينار.

يذكر ان شركة اجيليتي قامت في 2011، من خلال إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل بالاشتراك مع فرانس تيليكوم بشراء 44% من شركة كوريك تيليكوم بالعراق، حيث امتلكت الشركة التابعة لـ«اجيليتي» حصة تبلغ 54% ونحو 46% لصالح فرانس تيليكوم لتملك اجيليتي بذلك حصة غير مباشرة وصلت إلى23.7% في الشركة العراقية.

يقدر استثمار اجيليتي في كوريك تيليكوم وفقا للبيانات المالية للشركة عن عام 2015 بنحو 109 ملايين دينار بالإضافة إلى قرض منحته اجيليتي للشركة بقيمة 35 مليون دينار.