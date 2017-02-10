انخفاض لافت للأسهم القيادية يعزز تراجع المؤشرات الوزنية

متوسط السيولة إلى 49 مليون دينار انخفاضاً من 60 مليوناً

395 مليون دينار خسائر السوق الأسبوعية

شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت للأسبوع الثاني على التوالي عملية التصحيح التي تشهدها بعد الفورة الكبيرة التي حققتها بدءا من مطلع العام الحالي واستمرت 18 جلسة متتالية، حققت خلالها مكاسب قياسية لم تشهدها منذ عام 2013.

ويبـدو أن السـوق يتعرض لضغط من قبل بعض المحافظ والصناديق التي تبيع أسهما قيادية بهدف جني الأرباح بعد أن حققت هذه النوعية من الأسهم مكاسب كبيرة في الجلسات التي سبقت التصحيح، الأمر الذي انعكس بوضوح على المؤشرات الوزنية.

وفي المقابل هناك عمليات بيع أيضا للأسهم المضاربية التي حققت ارتفاعات هي الأخرى في الفترة الماضية، ما انعكس على المؤشر السعري الذي خسر بنهاية تعاملات الأسبوع نحو 260 نقطة.

وشهدت جلسة ختام الأسبوع أمس الخميس، عمليات بيع قوية على أسهــم القطــاع البنـكــي فضلا عن أسهم قيادية في قطاعات أخرى في مقدمتها أجيليتي بعد نشر خبر مصادرة الحكومة العراقية 380 مليون دولار قيمة استثمارات للشركة في قطاع الاتصالات بالعراق ولجوء اجيليتي للتحكيم الدولي، حيث تراجع السهم بنحو 7% بخسارته 50 فلسا من قيمته السوقية.

واستمر التراجع على مستوى السيولة التي تم ضخها بالبورصة للأسبوع الثاني على التوالي، ما أدى إلى انخفاض أحجام السيولة بنسبة 18% مقارنة بالسيـولــة فــي الأسـبــوع الماضــي، إذ بلغــت 245 مليون دينار بمتوسط يومي 49 مليونا تراجعا من 300 مليون دينار بمتوسط يومي 60 مليونا.

وانخفضــت القـيـمــة الرأسمالية بقيمة 395 مليون دينار بنسبة 1.4%، باستقرارها عند 28.887 مليار دينار مقارنة مع 29.282 مليار دينار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وبذلك تقلصت مكاسب القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت منذ بداية السنة إلى 10%.

وأنهت مؤشرات السوق تعاملات الأسبوع على النحو التالي:

٭ تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.8% خاسرا 8 نقاط ليصل إلى 962 نقطة تراجعا من 970 نقطة، وبذلك تقلصت المكاسب السنوية للمؤشر إلى 8.7%.

٭ حقق المؤشر الوزني تراجعا بنسبة 1.1% بتراجعه 5 نقاط، ليصل إلى 420 نقطة منخفضا من 425 نقطة، لتتقلص المكاسب السنوية إلى 10.6%.

٭ تراجع المؤشر السعري بنسبة 3.8% بخسارته 261 نقاط ليصل إلى 6582 نقطة انخفاضا من 6843 نقطة، وبذلك تراجعت المكاسب السنوية إلى 14.5%.

علي الزبيد يخفض ملكيته بـ«هيومن سوفت» إلى 5.3%

أظهرت إفصاحات البورصة أمس تغيرا في ملكيات كبار الملاك بشركة هيومن سوفت، حيث باع علي الزبيد 1% من أسهمه بالشركة، بقيمة تقدر بـ 3.6 ملايين دينار، وأصبحت ملكيته بعد هذا البيع 5.3% بعد أن كانت 6.3% ملكية مباشرة.