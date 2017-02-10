«العمومية» توافق على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات

يوسف لازم

قال رئيس مجلس إدارة منا القابضة احمد الخضري ان مجلس إدارة الشركة يطمح الى تحقيق الشركة خلال الميزانية المقبلة 2016 رغبة وطموحات المساهمين رغم وجود عدة عراقيل تبعدها عن تحقيق ذلك في مقدمتها أسعار عملة الجنيه المصري وما آلت اليه في الفترة الاخيرة والتي ستنعكس على البيانات المالية لما للشركة من تعاملات مع السوق المصري.

حيث بلغ مجمل ربح الأنشطة التشغيلية خلال السنة المالية المنتهية 2015 مبلغ 151 ألف دينار، بالاضافة الى رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لم يعد له ضرورة بمبلغ 2.271 ألف دينار ليبلغ بذلك نسبة مجمل الربح الى الإيرادات التشغيلية خلال السنة المالية المنتهية في 2015 نسبة 24% (15% في 2014).

وأضاف الخضري خلال الجمعية العمومية العادية للشركة بنسبة حضور 75% انه بلغت المصاريف العمومية والإدارية خلال 2015 مبلغ 237 ألف دينار مقارنة بمبلغ 105 آلاف دينار كما في 2014 وذلك بزيادة قدرها 131 ألف دينار.

وأوضح الخضري ان الشركة حققت أرباحا من استثماراتها بلغت 14.6 مليون دينار، وذلك مقابل تحقيق أرباح على استثماراتها بلغت 521 ألف دينار خلال السنة المنتهية 2014.أما عن نتائج الشركات الزميلة، قال الخضري ان إجمالي قيمة الاستثمار بالشركات الزميلة بلغت 8.8 ملايين دينار كما في 2015 مقارنة بـ 24.8 مليون دينار عن 2014، حيث حققت إحدى الشركات الزميلة لخسائر خلال عام 2015 وقد انعكس تأثير ذلك على البيانات المالية.

وعن أثر الخسائر على حقوق ملكية الشركة، نوه الخضري الى انه بلغت إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم خلال السنة المالية 2015 مبلغ 87.7 مليون دينار، وذلك مقارنة بمبلغ 106.3 ملايين دينار للسنة المالية 2014، ومن واقع ما سبق فإن قيمة السهم الدفترية بلغت في 2015 بما يقارب 133 فلسا مقارنة بـ 161 فلسا للسنة المالية 2014.ووافقت الجمعية العمومية العادية على كل جدول الأعمال المكون من 9 بنود، كان أهمها إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات وسماع تقرير المخالفات والجزاءات من الجهات الرقابية.

مساهمو الشركة للخضري: أين نذهب؟

انتظر عدد من صغار المساهمين مجلس إدارة الشركة الى حين انتهاء الجمعية العمومية والمصادقة على جدول الأعمال، ليسألوا عن وضع الشركة وما إذا كانت ما زالت هناك آمال ليروا أموالهم مرة أخرى ام انهم سيورثونها إلى الأجيال القادمة من أبنائهم، بعد ان تقطعت بهم سبل محاولة بيع أسهمهم بسبب إيقاف الشركة عن التداول وشطبها من تعاملات البورصة؟.

ليرد رئيس مجلس الإدارة احمد الخضري ان المشكلة يعيشها جميع المساهمين ولا حلول حاليا سوى سوق الجت او الانتظار، فعمل مجلس الإدارة يحتاج الى نفس طويل لنخرج من الأزمة الحالية، خصوصا ان الشركة وصلت لمراحل متقدمة في ان تنهض من جديد، لذلك بالنسبة للمساهمين، أما البيع في سوق الجت او الانتظار مرجحا الانتظار لمن لا يحتاج أموال الأسهم في الوقت الراهن.