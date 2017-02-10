14.7 مليون دينار إجمالي الصادرات الكويتية خلال ديسمبر

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إجمالي تراخيص شركات الأشخاص خلال شهر ديسمبر 2016 بلغ 560 رخصة في حين بلغت أعداد التراخيص التجارية الفردية حسب القطاعات الاقتصادية 499 رخصة وبنسبة نمو بلغت 12%.

وأضافت الوزارة في نشرتها التجارية لشهر ديسمبر الماضي الصادرة امس أن إجمالي الصادرات الكويتية خلال الشهر المذكور بلغت نحو 14.7 مليون دينار استحوذت الدول العربية على 72% منها اي بنحو 10.5 ملايين دينار بينما استحوذت بقية دول العالم على 28% وبقيمة 4.2 ملايين دينار.

واظهرت النشرة أن العراق احتل مقدمة الدول العربية بقيمة 6.8 ملايين دينار وبنسبة تقدر بـ 64% من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية في حين احتلت تركيا مقدمة دول العالم المصدر إليها بنحو 1.5 مليون دينار وبنسبة 37%، وأوضحت أن أهم المواد المصدرة للدول العربية خلال الشهر تضمنت الأكياس الورقية والألياف الزجاجية والعبوات البلاستيكية إضافة إلى المواد العازلة والبلاستيكية والحلويات بينما تمثلت أهم المواد المصدرة لبقية دول العالم في المنتجات الكيماوية ومواد البولي إثيلين والسيليكون.

كما أظهرت النشرة انخفاضا بسيطا في أعداد تراخيص الاستيراد الصادرة في شهر ديسمبر 2016 (الجديدة والمجددة والمؤقتة) بنسبة 2% مقارنة بما صدر خلال شهر نوفمبر من نفس العام حيث بلغ إجماليها نحو 1714 ترخيصا، وأن تراخيص الاستيراد العامة الجديدة بلغت 101 ترخيص خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل 165 ترخيصا عن نفس الفترة من عام 2015 بانخفاض ملموس يقدر بحوالي 39% في حين بلغ عدد تراخيص الاستيراد المؤقتة 793 ترخيصا بنسبة زيادة وصلت الى 46% مقارنة ب 545 ترخيصا.

وفيما يخص المؤشرات التجارية للسجل والعلامات والوكالات التجارية أوضحت أن هناك العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة في الاقتصاد الوطني وهذه المؤشرات قد تكون دلالتها مباشرة على حالة الاقتصاد مثل منح الرخص للاستثمارات التجارية ولكن في أحيان كثيرة قد تكون لها دلالة غير مباشرة وتعتبر انعكاسات أيضا لأوضاع اقتصادية قائمة، أما بخصوص الوكالات التجارية فأشارت إلى وجود 178 طلب تسجيل وكالة تجارية خلال ديسمبر 2016 بارتفاع يقدر بنحو 2% في حين بلغ قيد الشركات في السجل التجاري 835 معاملة و983 معاملة للعلامات التجارية.

وأوضحت النشرة أن وزارة التجارة قدمت العديد من الدعوم للمواد الإنشائية تقدر بنحو 18 مليون دينار تم صرفها خلال شهر نوفمبر من عام 2016 بارتفاع ملحوظ بلغ 98% عن الشهر السابق.