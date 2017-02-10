محمود عيسى

استعرضت صحيفة واشنطن بوست الاميركية الضغوط التي ظلت تتعرض لها صناعة النفط والغاز الاميركية خلال فترتي رئاسة باراك اوباما للولايات المتحدة والقيود التي كانت مفروضة عليها من قبل ادارته، وكيف تنفست الصعداء ما ان اعلن فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الاخيرة، ما يبشر بازدهار صناعة النفط الاحفوري في السنوات المقبلة.

واشارت الصحيفة في المقال الذي كتبه 3 من محرريها في واشنطن الى ان بشائر هذا الازدهار تجلت بدءا من تسمية دونالد ترامب للرئيس التنفيذي لشركة اكسون موبيل النفطية العملاقة ريكس تيلرسون ليكون وزيرا للخارجية في ادارته المقبلة الى تسميات الهيئات التنظيمية المحلية بما في ذلك ادارات الطاقة والداخلية وكذلك وكالة حماية البيئة، ما يوحي بان صناعة النفط والغاز والفحم ومؤيديها تنهض من خلفية ضبابية لتصبح الطرف الابرز في رسم اجندة ترامب وموظفي ادارته.

وقالت الصحيفة: ان قطاع الطاقة ليس بغريب على النفوذ السياسي، فقد ادعت صناعة النفط الاميركية ان جورج دبليو بوش كان المؤسس والمدير لشركة زاباتا النفطية قبل ان يصبح الرئيس الحادي والاربعين للولايات المتحدة.

وقالت: ان قبضة ترامب التي تحبس الانفاس على مفاصل هذه الصناعة خلال الشهر الاول من انتقال السلطة اليه تختلف بصورة واضحة وتثير قلق أنصار حماية البيئة، الذين يخشون من ترجع الادارة الجديدة عما يعتبرونه عقدا من التقدم في مكافحة تغير المناخ.

وقال مدير حملة المناخ الامن – وهي منظمة غير حكومية تركز على كفاءة وقود السيارات دان بيكر «اعتقد اننا بلغنا المستوى الذي أصبحت فيه الرسوم المتحركة هي الجهات الفاعلة، انه تغيير لم يسبق له مثيل من حيث اتساع نطاقه».

ويرى زعيم الاقلية الديموقراطي عن ولاية نيويورك تشالز شومر ان ترامب يعمل على قلب الحكومة الاميركية رأسا على عقب من خلال تعزيز تحالفه مع قادة صناعة النفط، ويبدو جليا أن الهدف الرئيسي لشركات النفط سيكون الفوز بالأسبقية على حماية الهواء وتوفير المياه النقية للأسر الأميركية.

واضاف شومر في رسالة بالبريد الالكتروني. «نحن ذاهبون للقتال بجد للتأكد من أن مجلس الشيوخ هو الحصن المنيع ضد أولئك الذين يريدون التراجع عن الحماية البيئية في العام المقبل.

«FXTM»: التوترات السياسية تدعم الذهب

حالة التفاؤل التي سادت الأسواق المالية منذ الانتخابات الأميركية أصبحت على المحك بعد أن أظهرت التطورات الأخيرة التركيز المفرط للرئيس ترامب على السياسات الحمائية بدلا من سياسات داعمة للنمو.

هذا ينطبق أيضا على أوروبا بعد أن شنت مارين لوبان حملتها الانتخابية للرئاسة الفرنسية، واعدة بالتخلي عن اليورو ومحاربة العولمة وإغلاق الحدود على المهاجرين.

وقال حسين السيد، كبير استراتيجيي الأسواق في FXTM إن استمرار المخاطر السياسية في منطقة اليورو طغى على البيانات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة. ليست الانتخابات الفرنسية فحسب، بل الانتخابات الهولندية والألمانية وربما الإيطالية، ستلقي بثقلها على اليورو.

وأوضح السيد أن الذهب عاد ليجذب المستثمرين، فبعد أن تخلوا عنه منذ انتخاب ترامب حتى منتصف ديسمبر 2016 عاد ليتداول عند أعلى مستوياته في شهرين، مبينا أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية على جانبي الأطلسي ستبقى داعمة للذهب، لكن حدة الارتفاعات ستعتمد على معدلات الفائدة الحقيقة في الفترة المقبلة إضافة إلى اتجاه الدولار الأميركي.