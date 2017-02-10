أظهرت بيانات نشرت امس أن الفائض التجاري الألماني ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في 2016 رغم انخفاض الصادرات الذي قلص الفائض الشهري لأكبر اقتصاد أوروبي في ديسمبر.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الفائض التجاري لألمانيا في عام 2016 بأكمله ارتفع إلى 252.9 مليار يورو (270.05 مليار دولار)، متجاوزا المستوى القياسي السابق البالغ 244.3 مليار يورو الذي سجله في العام السابق.

وفي ديسمبر، نزلت الصادرات 3.3% على أساس شهري بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية بينما استقرت الواردات دون تغيير. وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن تنخفض الصادرات 1.1% والواردات 1%.

وتقلص الفائض التجاري في ديسمبر إلى 18.4 مليار يورو من 21.8 مليار في الشهر السابق.