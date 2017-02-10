قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «بنك الكويت الوطني يحمل على عاتقه مسؤولية مجتمعية رائدة على امتداد تاريخه الطويل والمشرف بسجل حافل بالمبادرات في خدمة المجتمع، ويفخر دائما بأبناء الكويت في كل المجالات، ومن هذا المنطلق يشارك البنك كراع بلاتيني في المعرض لمواكبة اهتمام الشباب وتلبية احتياجاتهم».

وأضاف الصقر ان «الوطني» يسعى دائما لتقديم رسالته المجتمعية عبر التعاون في العمل المجتمعي مع جميع الشركات والمؤسسات الفاعلة في الكويت، وهو ما دفعه للتعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار لتنظيم هذا المعرض للمرة الأولى في الكويت.

وبين ان الشباب الكويتي يمتلك المواهب والأفكار المبتكرة التي يجب دعمها حتى ترى النور ويتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن العديد من الخبرات الكويتية الشابة أثبتت نجاحها في تنفيذ مشاريعها الخاصة، وهو ما يدفع «الوطني» لمواصلة دعمه لهذه الكوادر الوطنية والاستثمار فيها ليكونوا أكثر فاعلية في المجتمع.

وأكد الصقر ان دعم ورعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمعرض يوضح مدى اهتمام الدولة بفئة الشباب ودعمها لتنمية المشروعات الصناعية والتي ستكون نواه لمشاريع كبرى في المستقبل القريب، لافتا إلى ان موعد انعقاد المعرض يتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، ومع اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي.

وأشار الصقر إلى مشاركة بنك الكويت الوطني في فعاليات اليوم الأول للمعرض عبر قيامه بالسحب على حساب الجوهرة بقيمة 5000 دينار، كما سيتم الإعلان عن الفائز الأول في الحملة المخصصة لمكافأة حاملي بطاقات فيزا الائتمانية برحلة لشخصين إلى دبي، وذلك على متن طائرة خاصة (private jet)، تتضمن تذاكر ذهابا وإيابا بالإضافة إلى إقامة في فندق من اختيار الفائز، كما سيقوم بتقديم جوائز أخرى خلال أيام المعرض.

ولفت الصقر إلى ان بنك الكويت الوطني يشارك في اللجنة التحكيمية أيضا للمعرض والتي ستختار أفضل المشاريع في مجال التصنيع، داعيا زائري المعرض إلى المشاركة في فعالياته والاطلاع على أحدث الأفكار والمشاريع والمنتجات ومشاركتهم لجنة التحكيم عبر إبداء ملاحظاتهم لتحديد المشاريع الأفضل على مستوى المعرض تمهيدا لدعمها وتنفيذها.