أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أنه وبناء على ما تناولته مؤخرا بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات أولية بشأن حالات دخول غير مشروع على حسابات بعض عملاء البنك التجاري الكويتي، قام بنك الكويت المركزي بالتواصل مع جميع البنوك التي أكدت عدم وجود أي حالات للدخول غير المشروع وأن أنظمة أمن المعلومات آمنة ومحصنة باستثناء البنك التجاري الكويتي والتي كانت على نطاق محدود.

وأضاف الهاشل في تصريح صحافي انه بموازاة ذلك قام بنك الكويت المركزي بتفعيل إجراءاته المعتمدة في هذا الشأن من خلال فريق العمل المشترك بين بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية المعني بأمن المعلومات.

ويواصل بنك الكويت المركزي اتصالاته واجتماعاته مع المسؤولين والمختصين في البنك المعني والبنوك المحلية الأخرى للوقوف على مختلف أبعاد ذلك الدخول غير المشروع لتعطيله ووقف أي امتدادات له ومن ثم تطويقه وحصر آثاره والتأكد من سلامة وكفاءة السياسات والنظم والإجراءات لحماية الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك المحلية كافة.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف فريق تفتيش متخصص من بنك الكويت المركزي لمعاينة تطورات الأوضاع بشكل مباشر لدى البنك التجاري الكويتي، وتم توجيه ذلك البنك لتكليف إحدى الجهات المتخصصة في الأنظمة التقنية وأمن المعلومات للتحقق ولمزيد من الاطمئنان لسلامة وكفاءة الأنظمة الإلكترونية ونظم أمن المعلومات لديه.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أهمية مواصلة جهود مختلف الأطراف لتعزيز وتطوير أمن المعلومات لدى البنوك المحلية وحقوق عملائها وفقا لأفضل المقاييس والممارسات العالمية وأهمية الدور الواعي لعملاء البنوك في هذا الشأن لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تزايد وتنوع الاختراقات والدخول غير المشروع للنظم الإلكترونية في مختلف المجالات.

ويواصل بنك الكويت المركزي جهوده المكثفة مع البنك المعني وباقي البنوك المحلية، ساعيا عن كثب وعلى مدار الساعة إلى تعزيز سلامة وكفاءة نظم أمن المعلومات لديها.‏‫