السبيعي: هدفنا من تنظيم المعرض دفع المشاريع والأفكار الطموحة على خارطة الصناعة المحلية والعالمية

عبدالرحمن خالد

افتتح ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان معرض الصناع العالمي «ميكر فير- الكويت 2017» أمس، الذي تنظمه الشركة الكويتية للاستثمار على مدى 3 أيام بمعرض الكويت الدولي في مشرف.

كما قام الوزير الروضان بجولة تفقدية اطلع خلالها على 80 مشروعا مشاركا في المعرض الأول من نوعه في الكويت والمنطقة، حيث أكد حرص الوزارة على دعم مشاريع الصناعة عموما ومشاريع الصناع المبتكرة التي تتنوع بين تكنولوجية وفنية وحرفية في مجالات متعددة تفيد قطاعات كثيرة في المجتمع، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية على هذا الصعيد في ضوء خطة الدولة نحو تنويع المصادر الرافدة للنفط.

وقال الروضان خلال تصريحات صحافية عقب الجولة ان هناك بعض المعوقات الموجودة لدى الكثير من الجهات الحكومية والتي تعيق بدورها اقامة هذه المشاريع، مشيرا الى ان تلك المشاريع تحتاج الى تطوير وعناية، مؤكدا ان الحكومة ستكون سندا لهم في الفترة المقبلة.وأضاف: «وضعنا في الفترة السابقة الكثير من القرارات والاقتراحات التي تساعد اصحاب المشاريع الصغيرة، ونعتقد اننا مقصرون بحقهم، لذا يجب تبنيهم ورعايتهم وفي النهاية المنفعة ستعود على الوطن».

وعن سؤاله عن مدى رضاه عن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال: «ان القضية ليست فقط إدارة، نعتقد انها إدارة وبيئة أعمال وقرارات وقوانين ومفهوم الدولة للمشروع الصغير، الفترة المقبلة سيكون هناك الكثير من الفعاليات التي تخدم المشروعات الصغيرة».وأوضح الروضان: «سنعرض الخميس المقبل خطة متكاملة مرتبطة بمواعيد محددة لتحسين بيئة الأعمال».

وأثنى الروضان على مشاريع الصناع بقوله: «هناك مشاريع فريدة في المعرض بحاجة الى توفير الدعم اللازم لها للمضي قدما في تطويرها وتصنيعها، لاسيما ان أغلبيتها بأياد كويتية من شأنها تعزيز شعار «صنع في الكويت»، بالإضافة الى المشاركات الأخرى من دول مجلس التعاون الخليجي وهي لا تقل أهمية عن المشاريع الكويتية».وأشاد الوزير الروضان بدور الشركة الكويتية للاستثمار في تنظيمها لمعرض «Maker faire-Kuwait» بما يليق بمكانة الكويت، آملا أن يتم العمل على إقامته بشكل موسع خلال الأعوام المقبلة.

يذكر ان معرض الصناع «ميكر فير» هو معرض عالمي أميركي واسع الانتشار وتستضيفه الكويت للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.تعزيز المنتج الوطنيبدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي: ان تنظيم المعرض في هذا التوقيت الذي تشهده الكويت من احتفالات وطنية وكذلك ذكرى تولي صاحب السمو الأمير مسند الإمارة، يأتي تلبية للواجب الوطني نحو المساهمة في دعم وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث يدفع هذا الحدث الكبير في اتجاه تعزيز المنتج الوطني من خلال طرح المشاريع والأفكار الصناعية الطموحة التي تخضع الى عملية تقييم من خلال لجنة تحكيم على قدر عال من المهنية تقوم بانتقاء أهم المشاريع للعمل على دعمها وتطويرها في مرحلة لاحقة.

وأوضح السبيعي ان الشركة الكويتية للاستثمار تهدف من خلال تنظيمها للمعرض الى تشجيع فكرة التصنيع لدى جميع أفراد المجتمع عن طريق تبسيط هذا المفهوم وتسليط الضوء على هذه الإبداعات والصناعات الشبابية الناشئة لعرض الأفكار من جميع المجالات سواء كانت تكنولوجية وهندسية أو فنية وحرفية لتجد طريق النور على خارطة الصناعة المحلية فالعالمية، داعيا في الوقت نفسه جميع الجهات ومؤسسات الدولة الى تشجيع هذه الصناعة التي تحتاج الى الدعم والرعاية.

وأشار الى ان المعرض يحفل بالكثير من الأفكار والمشاريع التي تثري حياتنا في نواح ومجالات عديدة من بينها التكنولوجي والطبي والهندسي والفني والحرفي من خلال شباب كويتي وخليجي طموح لديه طاقات جبارة وينعم بمواهب كثيرة وقدرته على التحدي وإثبات الذات للمشاركة في مستقبل أفضل في طريق التطور والنماء لبلادنا، داعيا الى مشاركة الشباب والصناع من باقي الدول العربية في فعاليات العام المقبل فهو منصة ترحب بجميع الأقطار في الوطن العربي.

وتقدم السبيعي بالشكر الى جميع الجهات الراعية لمعرض Maker Faire والتي تتمثل في: بنك الكويت الوطني، وزارة الشباب، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، شركة معرض الكويت الدولي، كامكو للاستثمار، ماكدونالدز، تويوتا الساير، بنك الكويت الصناعي، وزارة الإعلام ـ قطاع السياحة، كي آي سي للوساطة المالية، شركة الأولوية للسيارات، مجموعة الراي الإعلامية التي قدمت رعايتها للمعرض، كما أعرب عن شكره لمختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء التي حرصت على نقل وقائع المعرض.

طالبات الهندسة يبتكرن جهازاً لمرضى السكري

استعرض مجموعة من طلبة جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول تخصص هندسة كهربائية وهن المهندسات: إسراء العريان ونورة الخضر وشيخة العبيدلي وأنوار الشمري، المشروع الذي قمن بإنجازه وشاركن فيه في معرض Maker faire Kuwait.

وتقول إسراء العريان ان فكرة المشروع جاءت بعد جهد وبحث كبيرين حول أكثر الأمراض انتشارا في الوطن العربي وخصوصا الكويت، حيث اتضح ان مرض السكري هو الأكثر شيوعا، الى أن توصلنا لصنع جهاز يساهم في خدمة هذه الفئة من المرضى وهو «كاشف جرح مرضى السكري» «diabetic wound detector»، حيث قمنا بعد بلورة الفكرة باستشارة د.علي حاجية المشرف على مشروعنا، وم.محمد جاب الله ود.ابراهيم سلطان الذين كانت رؤاهم وتوجيهاتهم لنا بمنزلة الأساس الذي أنجزنا من خلاله الجهاز.

وأوضحت ان مرض السكري مصدر قلق متزايد الأهمية للصحة العامة ويتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم، حيث ان الجلوكوز بمستوياته التي لا يمكن السيطرة عليها بسبب المرض يؤثر على الأعصاب وخاصة في الأطراف بطريقة تفقد المريض الإحساس بمعظم أطرافه مما يؤدي الى فقدان الاحساس بوجود الجروح.

من جانبها، قالت نورة الخضر ان الجهاز يتكون من مرحلتين من الكشف، الأولى هي السوار الذي يمكن ارتداؤه في أي طرف من أطرافه (قدم أو يد) يعمل على تنبيه مريض السكري بوجود مكان الجرح باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء، ثم تأتي المرحلة الثانية المسؤولة عن كشف موقع وعمق الجرح.

وحول فائدة الجهاز قالت شيخة العبيدلي إنه سيقلل من نسبة الإعاقة في المجتمع نتيجة للبتر ويساهم في خفض تكلفة علاج مريض السكري التي تنفقها الدولة عليه، كما يعمل على خفض التكاليف المنفقة على إعادة تأهيل مريض بعد فقده أحد أطرافه.