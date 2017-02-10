قال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشرات البورصة شهدت عملية تصحيح مستحقة وذلك بعد الارتفاعات التي حققها السوق في يناير الماضي، فقد تراجع المؤشر السعري ما يقارب 261 نقطة خلال الفترة، وذلك وسط عمليات جني الأرباح التي طالت شريحة واسعة من الأسهم والنشاط المضاربي الملحوظ على بعض الأسهم الصغيرة.

كما يلاحظ ان التراجع الذي طال مؤشر كويت 15 لم يتجاوز نسبة 1% وذلك بسبب تماسك المستويات السعرية للأسهم المكونة للمؤشر، خصوصا في ظل الإعلانات المالية السنوية للقطاع المصرفي والشركات التشغيلية وما يصاحبها من توزيعات نقدية مجزية للمساهمين، لتشكل هذه الأسهم الثقيلة فرص استثمارية واعدة للمستثمرين بعوائد نقدية اكبر من ودائع البنوك.

واشار التقرير الى انه وبالنظر إلى توزيع السيولة خلال الفترة فقد شكلت القيم المتداولة في قطاعي الخدمات المالية والعقار ما يقارب 50% من إجمالي القيمة للسوق، في حين أن القيمة الرأسمالية للقطاعين لا تشكل 20% من إجمالي القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت، براينا أن هذا التوزيع للسيولة يشير إلى عودة النشاط المضاربي للسوق من جهة وأهمية عملية زيادة السيولة المتداولة على الشركات الكبيرة من خلال تفعيل دور صانع السوق في المستقبل القريب.

وتجدر الإشارة إلى جلسة نهاية الأسبوع حيث تراجع السوق بعد الإعلان عن أخبار خاصة بأحد الشركات التشغيلية وهو امر يشير إلى حساسية السوق للتصحيح، هذا وسوف نشهد خلال الفترة القادمة إعلانات الشركات المدرجة لنتائجها المالية خلال 2016 والتي ستشكل عاملا مهما من ناحية التأثير على مجريات التداول، إلى جانب عملية الاستقرار لاسعار النفط العالمية والأجواء الجيوسياسية في المنطقة.