قالت شركة صناعات التبريد والتخزين إنها ستنسحب من البورصة يوم الأحد المقبل 12 فبراير الجاري، وأضافت الشركة في بيانها للبورصة أمس، أنه سيتم إضافة الفترة التي تم خلالها إيقاف أسهم الشركة عن التداول إلى تاريخ الانسحاب المحدد.

وأعلنت الشركة في 3 نوفمبر الماضي، إنه تم تحديد موعد الانسحاب النهائي من بورصة الكويت، على أن يكون آخر يوم تداول على أسهم الشركة في 9 فبراير 2017، ومن ثم يكون الانسحاب اعتبارا من اليوم التالي.

ووافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في 4 أغسطس 2016، على طلب الشركة بالانسحاب الاختياري من البورصة الكويتية.

وأنهى السهم تعاملات أمس على تراجع 1.6% بخسارته 5 فلوس من قيمته ليتراجع إلى 300 فلس، وتم تداول نحو مليون سهم بقيمة 312 ألف دينار.