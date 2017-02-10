قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن وزير الطاقة السعودي خال الفالح التقى امس الخميس في الرياض بوزيري الخارجية والطاقة لدولة فنزويلا واستعرض معهما الأوضاع بسوق النفط العالمية وأهمية استقرارها.

وقالت الوكالة إن الفالح ناقش خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الفنزويلي ديلسي رودريجيز ووزير الطاقة نيلسون مارتينيز «أوضاع السوق البترولية العالمية وأهمية استقرارها والالتزام بقرار التخفيض المتفق عليه في العاشر من ديسمبر من العام الماضي بين الدول المنتجة للبترول من داخل أوپيك ومن خارجها».

وأضافت أن الفالح أشار إلى التعاون المستمر بين المملكة وفنزويلا على مدى سنوات طويلة.

وتأتي زيارة الوفد الفنزويلي للرياض ضمن جولة بعدد من الدول المصدرة للبترول من داخل منظمة أوپيك وخارجها للتنسيق والتشاور حول أوضاع سوق النفط العالمية.