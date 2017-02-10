استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر أمس الخميس حيث عززت حالة الترقب السياسي في أوروبا والولايات المتحدة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 1122 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب 0.1% إلى 1239.86 دولارا للأوقية بعد بلوغ أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1244.67 نقطة في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1241.70 دولارا للأوقية.

وارتفع الذهب 1.7% في الأسبوع الحالي حيث يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض حظر سفر مؤقت على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة كما بدأت مرشحة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان حملتها لخوض انتخابات الرئاسة.

ودفع تصاعد الترقب السياسي في أوروبا المستثمرين في الخارج إلى الإقبال على شراء سندات الخزانة الأميركية مما أدى إلى انخفاض العائد عليها وقلل تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.