ارتفعت أسعار النفط الخميس مدعومة بهبوط غير متوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة رغم أن تخمة المعروض من الخام تعني أن أسواق الوقود لاتزال تواجه ضغوطا.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا إلى 55.62 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1130 بتوقيت غرينتش بينما صعد الخام الأميركي الخفيف 50 سنتا أيضا إلى 52.84 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الاول الأربعاء إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت بنحو 869 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 256.2 مليون برميل مقابل توقعات محللين بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

ويشير انخفاض مخزونات البنزين إلى أن الاستهلاك الأميركي كان أقوى من المتوقع وربما يكون جيدا بما يكفي لدعم الأسعار عندما تصبح المخزونات في معظم أسواق الوقود جيدة جدا.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أيضا أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 13.8 مليون برميل إلى 508.6 ملايين برميل.

وقال بنك جولدمان ساكس إن ارتفاع مخزونات الوقود وزيادة إنتاج الخام الأميركي يعني أن أسواق النفط ستكون متخمة بالمعروض لبعض الوقت، لكن تلك التخمة ستنحسر تدريجيا.

ويقوض ارتفاع مخزونات النفط جهود منظمة أوپيك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا لتقييد السوق من خلال خفض الإنتاج.