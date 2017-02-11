أعلنت شركة المملكة الخليجية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق والذي تنظمه شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات في فندق الريجنسي من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي بمشاركة متميزة من شركات كويتية وخليجية.

وقال مدير المبيعات للمملكة الخليجية إبراهيم أبو عمارة عن هذه المشاركة ان أهم المشاريع التي ستطرحها خلال المعرض وأبرزها على الاطلاق هو مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي، وهو عبارة عن ابراج فندقية 5 نجوم يضم 3 أبرج بواقع 640 غرفة فندقية، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرا، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، موضحا أن شركته توفر للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

وأضاف «ستطرح الشركة هذا المشروع بأسعار تنافسية تناسب كافة المستويات ومختلف الفئات والامكانيات والدخول وفقا لنظام صكوك التملك لمدة 25 سنة، علاوة على المزايا العديدة للمشروع والتي من أهمها قربه من المسجد النبوي الشريف وانخفاض عامل الخطورة وارتفاع عامل الأمان والضمان في المقابل كونه منتجا عقاريا ناجحا وآمنا وبكافة قطاعاته في أطهر بقعة مباركة بالمملكة العربية السعودية».

ولفت أبو عمارة إلى أن المملكة الخليجية تسعى للعب دور اقليمي فعال في مجال العقار مع التوسع التدريجي في الدول المستهدفة من خلال توفير فرص عقارية المجدية بهدف تحقيق عوائد مجزية ومستمرة لعملائها ومساهميها، وذلك بتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار المختارة، وتبني المجموعة رؤيتها بالتركيز على تلبية احتياجات العملاء وكسب ثقتهم من حيث المصداقية والاحتراف وايجاد فرص استثمارية عقارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وذات دخل منافس ونمو مستمر.

وأضاف «تتبنى المملكة الخليجية منظومة جديدة في التعامل مع العقار داخل وخارج الكويت تستند فيه إلى مبدأ التنوع الجغرافي والاستثماري بما ينعكس ايجابا على تحقيق الهدف بدقة لكل مستثمر على حدى، وكان النجاح الباهر حليفنا رغم سنوات عمر المجموعة القصير نسبيا، حيث نجحنا في كسب ثقة عملائنا وولائهم.

ويرجع الفضل في العمل كمجموعة وفريق عملنا الخبير والمدرب على أعلى مستوى من الوفاء بالالتزامات المتعلقة بعوائد المشاريع للعملاء في وقت استحقاقها دون تأخير أو تقصير».

واختتم أبو عمارة تصريحه بالكشف عن خطط ومشاريع المملكة الخليجية المستقبلية، قائلا «المملكة الخليجية ستطرح شقق عائلية فاخرة في تركيا وخصوصا في منطقة طرابزون التي تتميز بموقع ساحر، بالاضافة إلى توافر الخدمات المتكاملة والأمن على مدار الساعة».

وتابع: «دخول المجموعة في السوق التركي جاء بعد دراسات وأبحاث قامت بها المملكة الخليجية في الأسواق العقارية في عدد من دول المنطقة، وجاءت نتيجة تلك الدراسات لتؤكد تصدر السوقين المصري والتركي لقائمة الأسواق الأعلى من حيث العائد والاقبال، يليهما السوق السعودي وأخيرا السوق الأوروبي».