تستمر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات «إنفينيتي» الفاخرة في الكويت، بعرضها الرائع والاستثنائي على سياراتها الفاخرة بمناسبة شهر فبراير، وتأتي «حملة فبراير» بالتزامن مع احتفالات البلاد بالعيدين الوطني والتحرير.

ويحصل عميل إنفينيتي في شهر فبراير على إقامة لمدة ليلتين في الفيلا الرئاسية بمنتجع هيلتون الكويت وقسيمة تسوق تصل لغاية 500 دينار كويتي وتأمين شامل لمدة سنة وصيانة لغاية 5 سنوات أو 50 الف كم وكفالة 5 سنوات عداد مفتوح وتظليل نوافذ وحماية الهيكل الخارجي.

وتم تجهيز إنفينيتي Q70 بمحرك V6 سعة 3.7 ليترات يولد قوة تصل إلى 329 حصانا عند 7000 دورة في الدقيقة وعزم دوران 363 نيوتن/متر، وجرى تعزيز محرك DOHC المصنوع بالكامل من خلائط الألومينيوم والذي يأتي بـ 24 صماما، بنظام التحكم المتغاير برفع الصمامات VVEL، كما يتوافر محرك آخر V8 سعة 5.6 ليترات قادر على توليد قوة تصل إلى 402 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة و550 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ترتبط المحركات كافة بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 7 سرعات يوفر تغييرات رياضية خلال القيادة الحماسية. ويتوافر أيضا خلف طرفي المقود مجدافان صلبان من الماغنيسيوم لتغيير السرعات.

وتجمع إنفينيتي QX70، وهي السيارة الفاخرة متعددة الاستخدامات والأولى من نوعها في العالم، بين الأناقة المتألقة والأداء الرفيع.

كما تنفرد بمزاياها المتميزة، فهي عبارة عن اندماج مثالي بين السيارة الرياضية وسيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات كما تمثل مزيجا نادرا تتناغم فيه الأناقة الآسرة والأداء الرفيع.

وما يزيد QX70 تألقا هو روعة الهيكل الذي يبدو كتصميم الكوبيه الفاخر فضلا عن القوة الهائلة لمحركها V6 سداسي الأسطوانات سعة 3.7 ليترات الذي يولد قوة تبلغ 329 حصانا وعزم دوران 360 نيوتن/متر جرى تعزيزه بنظام التحكم المتغاير برفع الصمامات VVEL.

تتميز «إنفينيتي» بكونها تنتمي إلى فئة السيارات الفاخرة التي حظيت بشهرة عالمية لجهة الفخامة والتصميم الأنيق والجاذبية الملهمة، كما تجمع طرازاتها كافة بين الأناقة المتألقة والرفاهية الآسرة والقوة في الأداء والانسيابية في الحركة، بالإضافة إلى أسلوب «إنفينيتي» في الاعتماد على أحدث التقنيات في العالم، ما يجعلها الأكثر تطورا بين السيارات الذكية ذات التكنولوجيا الفائقة.

وتدعو الشركة عملاءها إلى الاحتفال معها بالأجواء المميزة لفبراير داخل معارضها وذلك للتمتع بتجربة قيادة لا مثيل لها لجميع فئات سيارات «إنفينيتي» والتعرف على تفاصيل العرض الفريد.