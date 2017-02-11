ضمن مشاركته في أنشطة اليوم الأول لمعرض الصناع العالمي «ميكر فير ـ الكويت» والمنظم على أرض المعارض، اجرى بنك الكويت الوطني سحب «الجوهرة» الاسبوعي بقيمة 5 آلاف دينار في قاعة 5 بأرض المعارض أمس، حيث فاز محمد علي الصالح بالجائزة.

كما أعلن البنك عن الفائزين في الحملة المخصصة لمكافأة حاملي بطاقات فيزا الوطني الائتمانية برحلة لشخصين إلى دبي وذلك على متن طائرة خاصة (private jet)، بالإضافة إلى 2000 دينار وهم: منيرة عبدالله شهاب، وتغريد راشد الملا، وأعرب الفائزون عن تقديرهم لخدمات البنك ومنتجاته، مشيدين بالجوائز التي يقدمها لعملائه.

تجدر الاشارة إلى أن البنك الوطني هو الراعي البلاتيني للمعرض، ويشارك كعضو في اللجنة التحكيمية والتي ستختار أفضل المشاريع في مجال التصنيع تمهيدا لدعمها وتنفيذها.

من جانبه، بارك نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان للفائزين في السحوبات، معربا عن تمنياته بالتوفيق لباقي العملاء خلال السحوبات المقبلة المتبقية في شهر مارس (2 فائزين) وفي شهر ابريل (6 فائزين)، موضحا أن قيام البنك بإجراء السحوبات في المعرض يأتي كمشاركه له في الفعاليات المقدمة خلال ايام اقامة المعرض، وتأكيدا في الوقت ذاته على دعمه للمشاريع المشاركة.

وأعرب العثمان عن فخره بالمشاريع المقدمة في المعرض والتي تؤكد على قدرة الشباب الكويتي على الابداع والابتكار وهو ما يشجع البنك على دعم هذه المشاريع والتي ستكون بمنزلة نواة لمشاريع صناعية كبرى، تعزز دور الصناعة المحلية.

وقام البنك الوطني بتعزيز قيمة جوائز حساب الجوهرة لتقديم فرص أكثر لعملائه للفوز في السحوبات الاسبوعية بـ 5 آلاف دينار، والشهرية بـ 125 ألف دينار وربع السنوية بـ 250 ألف دينار.

ويؤهل حساب الجوهرة جميع عملائه تلقائيا للدخول في السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية مقابل كل 50 دينارا فقط، وكلما ازداد رصيد العميل ازدادت فرصه بالفوز باحد هذه السحوبات الثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أن حساب الجوهرة يتيح للعملاء إجراء عمليات السحب والإيداع في أي وقت، ولدى أي من فروع الوطني المنتشرة في كل أنحاء الكويت.