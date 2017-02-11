ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا في تداولات اول من امس الخميس ليبلغ 51.81 دولارا مقابل 51.07 دولارا للبرميل في تداولات الأربعاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط بفعل توقعات بزيادة الطلب على البنزين في السوق الأميركية على الرغم من وجود تخمة في المعروض تسبب ضغوطا على الأسواق.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 55.63 دولارا، كما ارتفع سعر برميل الخام الأميركي الخفيف 66 سنتا ليصل إلى مستوى 53 دولارا.