ارتفاع وتيرة نمو الودائع بالبنوك الكويتية إلى 4.4% في 2016

تراجع ودائع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 18.6% إلى 2.92 مليار دينار

رتفاع ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 2.8% إلى 33.97 مليار دينار

قال تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي: إن النمو السنوي في ديسمبر 2016 لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 4.4%، إذ بلغت الودائع 40.6 مليار دينار خلال ديسمبر من عام 2016، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.

وأضاف التقرير ان نمو الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية 2016 هو أعلى من النمو السنوي في العام الماضي البالغ 3.1%، حين بلغت الودائع 38.92 مليار دينار ديسمبر عام 2015.

وأوضح التقرير ان هذا النمو السنوي الذي تجاوز 1.7 مليار دينار جاء مدفوعا بارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8%، وودائع القطاع الحكومي بنسبة ملحوظة قدرها 16% في ديسمبر عام 2016.

وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.1% في ديسمبر مقارنة مع 40.7 مليار دينار في نوفمبر 2016.

وقال التقرير ان ودائع القطاع الخاص تشكل 84% من إجمالي الودائع في ديسمبر عام 2016 متراجعة من نحو 85% في ديسمبر 2015، فيما تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 15% في ديسمبر عام 2015 إلى 16% في ديسمبر عام 2016.

ويعود هذا إلى أن ودائع القطاع الخاص زادت بمعدل سنوي أقل من زيادة ودائع القطاع الحكومي.

ودائع الخاص

وأكد التقرير أن ودائع القطاع الخاص زادت في ديسمبر عام 2016 بنحو 2.8% وبنحو 923 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 33.97 مليار دينار، مقارنة مع نحو 33 مليار دينار في ديسمبر عام 2015، في حين تراجعت بنسبة طفيفة قدرها 0.4% على أساس شهري مع 34.1 مليار دينار في نوفمبر 2016.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 31 مليار دينار في ديسمبر عام 2016، تشكل 91.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 89.1% في ديسمبر عام 2015.

وأوضح التقرير ان توزيع الودائع بالعملة المحلية يشير وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد زادت حصتها في ديسمبر إلى 59.4% من ودائع العملة المحلية مقابل 57.5% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب ومثلت 25.6% في ديسمبر 2016 مقارنة مع 26.8% في ديسمبر 2015، وتراجعت حصة الودائع الادخارية في ديسمبر إلى 15%، مقارنة مع 15.7% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في ديسمبر من عام 2015.

وكشف تقرير بيتك إلى ان الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 7.94 مليارات دينار في ديسمبر مقابل 7.90 مليارات دينار في نوفمبر 2016، أي بنسبة ارتفاع شهرية بلغت 0.5%، أي ما يعادل 36.7 مليون دينار، بينما تراجعت ودائع الادخار إلى 4.65 مليارات دينار بنسبة تراجع بلغت 0.9% وبمقدار 41.7 مليون دينار عن 4.69 مليارات دينار في نوفمبر من نفس العام. كما أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد تراجعت بنحو 0.7% وصولا إلى 18.4 مليار دينار في ديسمبر مقارنة مع 18.6 مليار دينار في نوفمبر عام 2016.

وبلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 31 مليار دينار بتراجع شهري طفيف بلغت نسبته 0.4% أي بنحو 128 ألف دينار. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 0.2% على أساس شهري، وبنحو 5.4 آلاف دينار مقارنة مع نوفمبر 2016، فيما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 18.6% على أساس سنوي.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 0.6% في ديسمبر عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 0.8% على أساس سنوي في ديسمبر، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 8.9% على أساس سنوي.

الودائع الحكومية

ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية ارتفعت بنسبة 1.5% على أساس شهري في ديسمبر 2016، إذ بلغت 6.7 مليارات دينار في ديسمبر مقابل 6.6 مليارات دينار في نوفمبر، أما على أساس سنوي فزادت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة قدرها 13.6% في ديسمبر2016 مقارنة مع 5.9 مليارات دينار في ديسمبر2015.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلا أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة تراجعت نسبيا إلى 96.8% في ديسمبر من إجمالي ودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 97.3% من إجمالي القطاع الحكومي في ديسمبر 2015، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 3.2% مقارنة مع 2.7% في ديسمبر عام 2015.