أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك» أمس الجمعة ان سعر سلة خاماتها ارتفع أول من امس الخميس بواقع 63 سنتا ليستقر عند 52.76 دولارا للبرميل بعد ان كان 52.13 دولارا للبرميل.

وذكرت نشرة «أوپيك» ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 40.76 دولارا للبرميل.

وكانت اللجنة الوزارية المنبثقة عن «أوپيك» والمنتجين من خارج المنظمة في فيينا اتفقوا في 22 يناير الماضي على وضع آلية شهرية للرقابة على معدلات انتاج النفط بما يضمن الالتزام بقرار خفض الانتاج المتفق عليه في مؤتمري فيينا في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

ويقضي الاتفاق بخفض الانتاج بواقع مليون و758 الف برميل في اليوم بهدف دعم الاسعار والاستقرار في السوق النفطية النهاية.