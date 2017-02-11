ذكر موقع ترافيل ديلي أن الرؤساء التنفيذيين لشركات طيران كل من «جيت بلو»، و«خطوط هاواي الجوية»، و«فديكس»، و«طيران أطلس»، ردوا بقوة على الخلاف القائم بشأن الأجواء المفتوحة والذي أثارته الناقلات الأميركية الثلاث في رسائل وجهت إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزيرة النقل ايلين تشاو.

وأفاد بأن الخطوة جاءت في أقل من أسبوع من توجيه الرؤساء التنفيذيين لكل من أميركان، ويونايتد، ودلتا، خطابا إلى«تيلرسون»، يدعونه إلى اجتماع لمناقشة شكاواهم ضد الناقلات الخليجية، طيران الإمارات، والاتحاد والقطرية.

ودعا الرؤساء التنفيذيون في رسائلهم التي وجهوها بصفتهم الأعضاء الأربعة في شركات الطيران الأميركية المناصرة لسياسة واتفاقات الأجواء المفتوحة والإبقاء عليها مع الإمارات وقطر، وصرف النظر عن مطالبة الناقلات الثلاث بتجميد خطوط جديدة للناقلات الخليجية.