قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير حديث لها، إن إنتاج النفط العالمي هبط في يناير مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) والمنتجين المستقلين بخفض الإمدادات لتسريع عودة التوازن إلى السوق بعدما شهدت واحدا من أكبر فوائض المعروض خلال جيل.

ونزلت إمدادات النفط نحو 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي بما في ذلك مليون برميل يوميا في إنتاج أوپيك ليصل الالتزام المبدئي باتفاق خفض الإنتاج إلى مستوى قياسي يبلغ 90%.

وكان منتجو النفط توصلوا لاتفاق في ديسمبر على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر بهدف تعزيز الأسعار.

وقالت وكالة الطاقة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسة الطاقة «بعض المنتجين لاسيما السعودية يخفضون بقدر أكبر من المطلوب.

وهذا الخفض الأولي بالتأكيد واحد من أكبر التخفيضات في تاريخ مبادرات أوپيك لتقليص الإنتاج».

وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها إنها رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا وعزت ذلك إلى التحسنات التي شهدها النشاط الصناعي في الآونة الأخيرة.

ومما يؤدي إلى تعقيد الصورة وإبطاء وتيرة استعادة التوازن في السوق ارتفاع الإنتاج من خارج «أوپيك»، فبعد انخفاض الإنتاج من خارج المنظمة بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا العام الماضي من المتوقع أن ينمو 0.4 مليون برميل يوميا في 2017 مع وصول إجمالي نمو الإنتاج في البرازيل وكندا والولايات المتحدة إلى 750 ألف برميل يوميا.

وعلى اثر تقرير وكالة الطاقة الدولية صعدت أسعار النفط أكثر من 1% بعدما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى مستوى قياسي للالتزام المبدئي من أعضاء «أوپيك» بتنفيذ الاتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه العام الماضي لكبح الإنتاج بهدف تعزيز أسعار النفط العالمية.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا إلى 56.29 دولارا للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى له في الجلسة عند 56.39 دولارا للبرميل عقب نشر تقرير الوكالة مباشرة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 56 سنتا إلى 56.56 دولارا للبرميل.

اللجنة الفنية لـ «أوپيك» ومنتجون مستقلون يجتمعون في فيينا 22 الجاري

رويترز: قالت مصادر في «أوپيك» إن اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة والمعنية بمراجعة تنفيذ الاتفاق العالمي الخاص بتقليص الإنتاج ومنتجين مستقلين سيجتمعون في 22 فبراير في فيينا ومجموعة المسؤولين المسماة باللجنة الفنية المشتركة ترشحها الدول الخمس التي تراقب الامتثال للاتفاق، وهي الجزائر والكويت وفنزويلا الأعضاء في «أوپيك» بالإضافة إلى روسيا وسلطنة عمان غير العضوتين في المنظمة. والمملكة العربية السعودية عضو أيضا في اللجنة المشتركة بصفتها رئيسة منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» في 2017.