العديد من المزايا لدى شراء إحدى سيارات هيونداي من أحدث طرازات 2017

في سياق عروضها المتجددة والمميزة، أطلقت «شمال الخليج»، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت، عرضها الغني بالميزات الرائعة بمناسبة أعياد الكويت، حيث تقدم لعملائها الأوفياء فرصة استرجاع مبلغ نقدي يصل لغاية 3000 $ لدى شرائهم من مجموعة مختارة من طرازات هيونداي لعام 2017، والتي وصلت حديثا إلى صالات عرض هيونداي لتكون بمتناول العملاء، إضافة إلى العديد من المزايا القيمة التي اعتادت هيونداي تقديمها لعملائها لدى اقتنائهم سيارات هيونداي.

تشمل المزايا التي يمكن للعميل الاختيار بينها صيانة لمدة سنتين أو 40.000 كلم و0% أرباح خلال السنة الأولى للأقساط، تأمين شامل لمدة سنة و2000 ليتر بنزين أو دخول السحب على سيارة فيلوستر 2017، وذلك في خطوة مميزة من «شمال الخليج» تقديرا لثقة عملائها الأوفياء ولإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بأفضل العروض والمزايا التي تضمن لهم راحة البال، هذا إلى جانب الاستمتاع بالكفاءة ومستوى الأداء المميز والتصميم الراقي وأحدث المزايا التكنولوجية التي تمتاز بها سيارات هيونداي.

يسري العرض من 10 يناير 2017 لغاية 31 مارس 2017 ويجري السحب على فيلوستر بتاريخ 5 أبريل 2017 في معرض هيونداي، الشويخ، في الساعة 11 صباحا.

كما تقدم هيونداي برنامج كفالة جديد يشمل خدمة الصيانة لمدة 4 سنوات دون تحديد المسافة أو 5 سنوات أو 100، 000 كم أيهما يأتي أولا، تأمين ضد الغير مجانا وتسجيل المرور مجانا، وغيرها من المزايا الرائعة ضمن برنامج «الولاء للعميل» مثل توفير مستشارين من ذوي الخبرة العالية في السيارات، توفير كفاءة وسرعة في الخدمة، بالإضافة إلى الصالات الفخمة المجهزة للشخصيات المهمة وسط بيئة وجو ودي يمنح عملاء هيونداي امتيازا خاصا لا تقدمه شركات السيارات المنافسة.

في هذا السياق، قال المتحدث عن قسم التسويق في «شمال الخليج»: تفخر «هيونداي» باستمرار هذا العرض الذي يسمح للعميل بفرصة التوفير من خلال الاسترجاع النقدي عند عملية الشراء، إضافة إلى راحة البال بفضل المستوى المميز في الأداء والتصميم الراقي والابتكارات الحديثة التي تمتاز بهـــا طرازات هيونداي المتفوقة بجودتها العالمية.

كما يسرنا أن نعبر عن اهتمامنا بعملائنا ولولائهم وثقتهم الكبيرة بسيارات هيونداي من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاختيار بين باقة من الميزات الرائعة التي تضاف إلى الكفاءة العالية والاعتمادية الطويلة التي تتسم بها سيارات هيونداي وكما نؤكد مواصلة جهودنا لتقديم أفضل ما يستحقه عملاؤنا.

والجدير بالذكر المزايا التي اعتادت هيونداي تقديمها لعملائها عند كل شراء انطلاقا من اهتمامها بإرضائهم بأفضل الطرق، وتشمل تأمين ضد الغير وتسجيل المرور مجانا، أعلى تثمين لسيارة العميل إضافة إلى عروض صيانة تنافسية وكفالة مدى الحياة «حسب رغبة العميل». هذا فضلا عن الأسعار المميزة والمخفضة والأقساط السهلة التي تمنحها شركة «شمال الخليج» بالتعاون مع البنوك والشركات الائتمانية.

إلى جانب تفوقها في المزايا والعروض، تستمر هيونداي بتطوير استراتيجياتها ومحاولاتها الدائمة لتقديم أفضل باقات الخدمات والحملات التسويقية الرائعة والمفاجآت المشوقة لعملائها ومحبي سيارات هيونداي العالمية عبر إيلائها أهمية كبيرة لتقديم أرقى الخدمات وبأجود القنيات وبالتالي ضمان رضا جميع عملاء هيونداي دون استثناء.

هذا وتطرح شمال الخليج بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وسهلة، وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وكعلامة تجارية استطاعت بوقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفـاء لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء علـــى رأس قائمة أولوياتها ســـواء قبل البيع أو بعده.