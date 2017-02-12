تذكر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الموزع المعتمد لسيارات «رينو» في الكويت، باستمرار عرضها المثير، ضمن فعاليات حملة «البابطين» هلا فبراير، والتي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء.

ويتيح العرض الفرصة لأول 100 عميل، للحصول على جوائز عديدة، وتشمل جوائز نقدية، وحماية الهيكل وتظليل الزجاج، وتذاكر طيران، وقسائم وقود، وهواتف أو قسائم «البابطين».

ويشمل العرض أيضا كفالة لمدة 10 سنوات، أو 500 ألف كيلو متر، إضافة إلى تسجيل مجاني، وتأمين ضد الغير على جميع موديلات «رينو».

ويتضمن العرض سيارتي «رينو» الجديدتين كليا «رينو كوليوس» و«رينو تاليسمان»، إذ تعد «كوليوس»، الموديل الأحدث في عائلة «رينو»، التي أعيد تصميمها لتحمل بصمات سيارات الدفع الرباعي الكاريزمية لدى العلامة، والتي تلبي متطلبات العملاء من جميع الفئات.

وأشارت شركة رينو البابطين إلى أن هذا العرض ورعاية فعاليات «هلا فبراير»، يشكلان فرصة لتعزيز الثقة والولاء بين «رينو» وعملائها في السوق المحلي، مؤكدة أنها تسعى لتصميم عروض تلبي احتياجات العملاء كافة، وتمنحهم تجربة لا تنسى لدى شراء السيارات الجديدة من معارضها.

وتشجع «رينو البابطين» الجميع للاستفادة والحصول على الجوائز القيمة التي تنتظرهم خلال شهر فبراير 2017، عند شراء أي من موديلات «رينو» المفضلة لديهم.