العروض تشتمل على تأمين شامل مجاني لمدة عام وخدمة مجانية بالإضافة إلى تسجيل وتأمين مجاني

طرحت شركة الملا وبهبهـاني للسيــــارات - الموزع الوحيـــد لسيارات ألفا روميو، كرايسلر، دودج، فيات، فيات بروفيشيونال، جيب، رام وموبار في الكويت - عروض فبراير السخية على سيارات كرايسلر ودودج وجيب.

وبهذه المناسبة، حرص ماهر أبوشعبان مساعد المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة الملا وبهبهاني للسيارات على تهنئة الكويت الحبيبة حكومة وشعبا بمناسبة احتفالات فبراير قائلا: دائما وكعادتها في فبراير من كل عام تقدم شركة الملا وبهبهاني لعملائها أفضل العروض والتي ينتظرونها بشغف كبير.

وهذا العام، نحن على ثقة بأن عروضنا ستكون أفضل من أي عروض سابقة، حيث تشتمل على تأمين شامل مجاني لمدة عام وخدمة مجانية تصل الى 3 سنوات أو 60 ألف كيلو متر بالإضافة الى تسجيل وتأمين مجاني، وتأتي هذه العروض على موديلات مختارة من شركة الملا وبهبهاني.

وحظيت سيارة كرايسلر 200 على عروض مميزة خلال فبراير، حيث تأسر كرايسلر 200 سيدان السائقين والركاب بأناقتها البسيطة وتجربة قيادتها غير العادية ومزاياها العديدة.

وهذه السيارة التي تم تصنيعها على نحو بديع مجهزة بتكنولوجيا متطورة سهلــــة الاستخدام، و60 ميزة متقدمـــة للسلامة والأمن ومستويات عالية للاقتصاد في استهلاك الوقود تصل إلى 36 ميلا للغالون الواحد (6.53 ليترات/100 كلم).

وقال أبوشعبان: إنها السيدان متوسطة الحجم للعملاء الذين حققوا قدرا من الترف في حياتهم، ولكنهم يطلبون القيمة لأموالهم. ومع أسعار شهر فبراير التي تبدأ بـ 5999 دينارا كويتيا فقط، فإنهـــا تمثـل حقا قيمة مذهلة.

وتستمر عرض فبراير من شركة الملا وبهبهاني للسيارات على السيارة الرياضيـــــــة متعــــددة الاستخدامات جيب شيروكي سبورت وسبورت بلاس المذهلة بقدراتها وتصميمها الأنيق الذي يناسب جميع الفئات، حيث تم تجهيزها بمحرك V6 Penta star جديد سعة 3.2 ليترات ومحرك MultiAir2 Tigershark جديد سعة 2.4 ليترات وكلاهما مقتــرن بناقــــل حركـــة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات جديد بالكامل، وذلك لزيادة الكفــــاءة في استخدام الوقود.

وأضاف أبوشعبان قائلا: تقدم جيب للمستهلكين مزيجا غير مسبوق للاقتصاد في استهلاك الوقود ومدى القيادة، وخيارا من أبرز خيارات أنظمة توليد القوة، وتكنولوجيا الديزل النظيف الاختيارية، وقدرات مرجعية أسطورية، وحرفية من الطراز العالمي، وديناميكيات قيادة ممتازة على الطرق الممهدة، ومجموعة من ميزات التكنولوجيا المتقدمة والسلامة سهلة الاستخدام.

أما دودج تشارجر، وهي السيارة التي يفضلها سائقو السيارات في الكويت في كل وقت، تتوافر خلال شهر فبراير بسعر 8444 دينارا كويتيا فقط بالإضافة لوجود عروض خاصة مذهلة داخل معارض الشركة.

وقال أبوشعبان: تشتمل العروض هذا العام على طرازات من سيارة الـ SUV الفخمــة وذات التصميــــم الجذاب كجيب جراند شيروكي ودودج دورانجو الحاصلة على العديد من الجوائز العالمية وتأتي دورانجو مجهزة بمحرك 6 أسطوانات سعة 3.6 ليترات وبقوة 290 حصانا ومحرك 8 اسطوانات على شكل حرف V سعة 5.7 ليترات وبقوة 360 حصانا، هذا بالإضافة الى اللمسات الفخمة والانحناءات الجميلة التي يتمتع بها تصميم دورانجو التي ترضي شغف العملاء الطامحين لامتــلاك هذه السيارة الرائعة.

وأضاف: ان لشركة الملا وبهبهاني للسيارات تاريخ طويل في خدمة السوق الكويتي، ولذلك بذلت كل الجهود للحصول على رضا العملاء، وذلك عن طريق الارتقاء بمستوى قطع الغيار والخدمة بالإضافة الى إعطائهم الأهمية القصوى، وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية لفريق العمل وخلق الوعي لديهم بكيفية التعامل الجيد مع العملاء.