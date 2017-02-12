التكريم يأتي تقديراً من الشركة الأم لجهود المجموعة في التسويق للعلامة اليابانية ميتسوبيشي

تتويجا لريادة شركة المسيلة التجارية، إحدى شركات مجموعة الملا، الوكلاء الحصريين لسيارات ميتسوبيشي في الكويت، فقد تم تتويج تلك الريادة بحصولها على جائزة الامتياز لنمو المبيعات من ميتسوبيشي موتورز، وذلك لقدرتها الفعالة على زيادة مبيعاتها وقاعدة عملائها خلال عام 2016 أكثر من أي وقت مضى.

وبهذه المناسبة، أوضحت مجموعة الملا أن هذا التكريم يأتي تقديرا من الشركة الأم لجهود المجموعة في التسويق للعلامة اليابانية ميتسوبيشي، التي أصبحت من العلامات الرائدة في السوق الكويتي، والتي نجحت في توسيع قاعدة عملائها وتحقيق نمو كبير في المبيعات خلال عام 2016، واحتلت دور القيادة في قطاع السيـــارات بالسوق الكويتي.

وقد تسلم الجائزة خلال الحفل قياديو شركة الملا موتورز، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم الذي يعزز روح التعاون بين الملا موتورز وميتسوبيشي موتورز، ويؤكد نجاح «الملا موتورز» في كسب ثقة عملائها من خلال الحصص السوقية الإضافية التي حصدتها خــــلال العام الماضــي، وتفوقت بها مـــن خلال الأداء المميز الذي شهدته مبيعـــات الشركة في عام 2015، واستمـر التفـــوق على مدى الربــع الأول من العام 2016.

وتقدم قياديو المجموعة بالشكر لرئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي موتورز اوسمو ماسوكو، وأكدوا أن العلامة التجارية ميتسوبيشي ستظل تحتل المراتب الأولى في الكويت بفضل كفاءتها وجودة صناعتها، وان المجموعة تسعى دائما إلى احتلال أعلى المراكز في قطاع السيارات من حيث خدمة ورضا العملاء، بالإضافة إلى تحقيق أكبر نسبة مبيعات على مستوى الكويت، وهذه الجائزة جــــاءت ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل فــــي المجموعة طوال الفترة الماضية لتحقيق إستراتيجيات وأهداف المجموعة التي يسعى جميع الموظفين إلى تحقيقها.