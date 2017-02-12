يقدم البنك التجاري الكويتي عرضه المميز على سيارات كيا الكورية ذات الجودة العالية بالتعاون مع شركة عبدالعزيز العلي المطوع الوكيل المعتمد لسيارات كيا في الكويت، ويشمل العرض حصول المشتري على صيانـــة مجانية لمدة سنة أو 20 ألف كم أيهما أقرب مع حماية وتظليل السيارة و5 سنـــوات خدمــة مساعــــدة علــى الطريــق وكفالـــة 10 سنوات.

ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي يسعى دوما إلى تقديم خدمات تمويلية وعروض مميزة لعملائه من خلال التعاون والدخول في شراكة مع العديد من الجهات والشركات التـــي توفر للعمــلاء منتجات وخدمات ومزايا رائعة وفريدة.

وتعتبر شركة كيا للسيارات أحد أكبر مصنعي السيارات في كوريا الجنوبية. وقد شهدت الشركة نموا ملحوظا في حجم موديلاتها خلال السنوات الماضية ما جعلها تتناسب من العملاء الباحثين عن الراحة والأداء المتميز كما أن سيارات كيا تتميز بالنوعية الفريدة وباتت من السيارات المثالية في العالم نظرا لجودتها العالية.

ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من العرض الحصري أو معرفة المزيد عن السيارة، زيارة صالة العرض الرئيسية لشركة كيا منطقة الري على الدائري الرابع، علما أن العرض مستمر لغاية 28/2/2017.