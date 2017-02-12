يوسف: الشركة تتوجه لطرق أسواق جديدة وطرح مشاريع عقارية متميزة

أعلنت شركة هومز العقارية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وكشف المدير العام في الشركة حاتم يوسف ان «هومز» تتوجه لطرق أسواق جديدة وطرح مشاريع عقارية متميزة في عدة دول منتقاة، مؤكدا عرض الشركة لمجموعة من مشاريعها المتميزة خلال مشاركتها في المعرض.

وأوضح يوسف ان المشاريع التي سوف يتم طرحها هي مجمع المنار المكي وأبراج الصفوة في مكة المكرمة، ومشروع بهشة كنت في تركيا، ومشروع ماربيا لاجون في إسبانيا، مشيرا إلى أنها عبارة عن شقق مؤجرة وفيلات وشاليهات بمساحات تلائم جميع الأذواق في منتجعات سياحية ومجمعات سكنية راقية.

وبين يوسف ان مشروع المنار المكي عبارة عن مجمع سكني لشقق فندقية تتم إدارته تحت إشراف مجموعة هيلتون العالمية بصفتها اسما لامعا في هذا المجال، المجمع السكني في موقع متميز ومن أرقى أحياء مكة المكرمة وجاهز للتملك ومؤجر بالكامل لإدارة مجموعة هيلتون، المجمع السكني مقام على ربوة مرتفعة تطل على ساعة الحرم المكي ويتميز بقربه من الحرم، حيث يبعد عنه 3 كيلو فقط ويقع داخل حدود الحرم المكي على الدائري الثالث مباشرة بجوار هيئة تطوير مكة.

أما عن مشروع أبراج الصفوة أوضح يوسف انه أول مشروع يطرح في الكويت وحدات وشققا للبيع بنظام التملك الحر في مكة المكرمة، لافتا إلى إطلالتها على ساعة الحرم والتشطيبات الفاخرة وتنوع مساحات الشقق بين 4 غرف و5 غرف وفيلات دوبلكس وأحجام تلائم جميع الشرائح والأذواق.

وتابع: المشاريع تقع في منطقتي الخالدية والكعكية اللتين تعتبران من أرقى أحياء مكة المكرمة، إضافة إلى قربها من طريق إبراهيم الخليل والطريق الدائري الثالث، حيث تبعد عن الحرم 3 كيلومترات والوقت التقريبي للوصول للحرم المكي بالسيارة هو 5 دقائق فقط.

وعن مشروع «بهشة كنت» في تركيا، قال يوسف إنه أضخم مشروع سكني في اسطنبول وهو جاهز للتسليم ومتكامل الخدمات وبضمان من الحكومة التركية مع تسهيلات في السداد لـ 10 سنوات، مشيرا إلى أنه يقع في منطقة بهشة شهير وهي واحدة من المناطق الأسرع نموا في اسطنبول، حيث يمتد على مساحة 119 ألف مترا مربعا.

وتابع: يتميز المشروع بأنه محاط بالطبيعة الخلابة، كما ان جميع الشقق في هذا المشروع تتميز بالمناظر الطبيعية ويتضمن العديد من الخصائص مثل حمام السباحة المكشوف والحديقة ذات التصميم المميز ومواقف سيارات لكل شقة وأماكن ألعاب للأطفال وممرات للمشاة ونظام تدفئة مركزي وإضاءة في الطريق مع نظام حماية ومراقبة على مدار 24 ساعة.

وعن مشاريع الشركة في إسبانيا قال: لدينا في إسبانيا واحد من أجمل المشاريع السياحية الجميلة، وهو مشروع «ماربيا لاجون» في منطقة ماربيا ويبعد عن ماربيا مسافة 15 دقيقة بالسيارة.

ولفت إلى أن المشروع يعتبر من أكبر المشاريع الموجودة في إسبانيا، وهو الأول من نوعه في أوروبا من حيث الفكرة، وهو أول مشروع يتم بناء بحيرة اصطناعية بين الجبال، كما أن المشروع مصمم على فكرة توفير الطاقة بحيث يعمل المشروع على الطاقة البديلة والتي من خلالها يتم التوفير على العميل مصاريف الكهرباء والماء.