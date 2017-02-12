الصالح: البنك يؤكد تعزيز وتمكين موظفيه من الحصول على أفضل الكفاءات

يعتبر بنك الخليج من البنوك الرائدة في مجال التميز المهني في خدماته المصرفية وذلك من خلال تعاونه المباشر مع المعهد البريطاني للأوراق المالية والاستثمار (سي.اي.اس.اي) وفقا للاتفاقية التي أبرمت بين المعهد وهيئة أسواق المال في يناير 2015.

وتأتي هذه الاتفاقية بهدف تعزيز إطار تأهيل السوق حيث انه سيتم تطبيق مؤهلات المعهد على وظائف محددة لدى الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة.

وبناء على ذلك، قرر بنك الخليج رفع كفاءته المهنية المصرفية من خلال إطلاق سلسلة دورات تدريبية يوفرها المعهد البريطاني للأوراق المالية والاستثمار، حيث حصل حتى الآن 48 موظفا من قسم الخدمات المصرفية المميزة وقسم إدارة الثروات، على شهادات دولية في مجال إدارة الثروات والاستثمار، بالإضافة إلى دورات تدريبية في المدخل الدولي للأوراق المالية والاستثمارات.

وفيما بتعلق بالشهادة الدولية في مجال إدارة الثروات والاستثمارات، فقد تضمنت أساسيات التخطيط المالي وإدارة أصول العميل الخاصة، وإدارة الصناديق، والوظائف الاستشارية والتحليل الاستثماري، أما بالنسبة للدورات التدريبية في المدخل الدولي للأوراق المالية والاستثمارات، فقد وفرت مقدمة واسعة حول قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على الاستثمارات من المنظور العالمي، ويشكل هذا التدريب الامتحان الأساسي للحصول على العديد من المؤهلات العالية المستوى في المعهد البريطاني للأوراق المالية والاستثمار.

وكان قد اجتمع كل من طارق الصالح مساعد مدير عام الاستثمار في بنك الخليج، ومشاري شهاب مساعد مدير عام الخدمات المصرفية المميزة في بنك الخليج، وإسراء الحبيب مدير العلاقات الخارجية في بنك الخليج، مع فريق المعهد البريطاني للأوراق المالية والاستثمار المشكل من سيمون كولاهين المدير التنفيذي، ومات كوهان المدير الإقليمي، وذلك لمناقشة سبل التعاون ووضع الخطة المستقبلية.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال طارق الصالح: يؤكد بنك الخليج تماشيا مع الجهود التي تبذلها هيئة أسواق المال، تعزيز وتمكين موظفيه من الحصول على أفضل الكفاءات لتحقيق نتائج مصرفية فعالة. ومن خلال تعاوننا مع المعهد البريطاني للأوراق المالية والاستثمار، نرتقي بكفاءاتنا لمواكبة الممارسات الدولية ودمجها في أدائنا المصرفي اليومي.