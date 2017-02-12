كشف رئيس مجلس إدارة شركة القصور الحديثة العقارية لإدارة تطوير الأراضي والعقارات وشركة «آب كويت العقارية» محمد فتحي عن مباشرة الشركة لبيع مشاريعها المتميزة التي تقوم بتسويقها في الكويت من بيوت وشقق وشاليهات في هولندا ودبي بطرق تسويقية متطورة.

وأشار فتحي في بيان صحافي إلى أن الشركة تهدف من خلال التسويق المتميز لمشاريعها إلى استقطاب عملاء جدد عبر العملاء الحاليين في الشركة، وذلك يأتي من خلال تعاقد «القصور» مع شركات مميزة وتسليم مشاريع في الوقت المحدد وكذلك الاجراءات السليمة في تحويل ملكية العقار إلى العميل عبر مكتب العدل في البلد التي نعمل بها.

وتابع: المجموعة تعمل على ان يتمتع عملاؤها بنسبة أمان كبيرة من خلال وثيقة ملكية صادرة من مكتب العدل في هولندا، بالإضافة إلى فتح مكتب تابع للمجموعة في روتردام بهدف إدارة جميع الأمور العقارية التي تخص العملاء.

وأكد فتحي على أن ما يميز المجموعة هو اننا نقوم ببيع العقار من خلال دفع قيمة التعاقد والتي تحول مباشرة إلى كاتب العدل في هولندا باسم العميل حتى يتم توثيق التعاقد هناك ما يمثل ذلك مصداقية وشفافية عالية للشركة، وضمان حق العميل، وكذلك متابعة المكتب الخاص لنا هناك باقي الإجراءات المتعلقة بالعقار.

وأكد فتحي أن المجموعة نجحت بنسبة 100% من خلال تسليم الوثائق للعملاء وانها تسعى لزيادة عملائها خلال العام 2017، بعد ان تأكدت انها تقدم خدمة مميزة للعملاء وأيضا تسويق مشاريع فريدة من نوعها في السوق الكويتي، مشيرا إلى أن هذا النشاط يعبر عن واقع السوق الكويتي والإقبال الكبير من قبل المستثمر الكويتي على المشاريع الخارجية.