البنك مستمر في الاستثمار بتطوير برامج تدريبية تساهم في بناء شخصية موظفيه والارتقاء بأدائهم

هنأ بنك برقان 8 من موظفيه، الذين أنهوا بنجاح برنامج التدريب المهني لدى معهد الدراسات المصرفية، وحصلوا على الشهادات خلال الحفل الذي أقيم مؤخرا في غرفة تجارة وصناعة الكويت، تحت رعاية د.محمد الهاشل - محافظ بنك الكويت المركزي، ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية.

هذا، وقد أكد رئيس مجلس إدارة بنك برقان وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، ماجد عيسى العجيل التزام البنك بتطوير مهارات الموظفين لديه، مهنئا موظفي البنك الذين أتموا بنجاح برامج معهد الدراسات المصرفية التدريبية المميزة خلال العام 2015- 2016، ونالوا شهادات مختلفة بمجال إدارة الائتمان (CCM)، وشهادة إدارة الائتمان متقدم (ACCM)، فضلا عن شهادة مدير فرع معتمد (CBBM).

من ناحيتها، هنأت هالة الشربيني رئيسة مديري الموارد البشرية والتطوير لمجموعة بنك برقان موظفي البنك على اجتيازهم للبرامج الاحترافية المعتمدة بنجاح، مؤكدة أن البنك سيواصل سعيه لاختيار أفضل الكوادر المتاحة وذلك ليتماشى مع بيئة العمل المصرفي في الكويت.

وأضافت الشربيني أن موظفي البنك هم أقوى أصوله، لافتة إلى أن بنك برقان مستمر في الاستثمار بتطوير برامج تدريبية تساهم في بناء شخصيتهم والارتقاء بأدائهم، وبالتالي منحهم فرص للتطور الوظيفي، معربة عن سعادتها بدعم وتشجيع موظفي البنك الذين سبق وأن تم تنظيم برامج تدريبية مماثلة لهم خلال السنوات الماضية.

واعتبرت الشربيني أن بنك برقان يضم فريق عمل متميزا يسعى بشكل متواصل لتحقيق أفضل النتائج من خلال العمل الجماعي والمهنية العالية، وهو الأمر الذي يعكس نجاحات البنك المستمرة.