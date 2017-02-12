توسيع نطاق الاختيار والتنوع في مجموعة سيارات التأجير التشغيلي الجديدة

بدأت شركة أعيان الكويت للسيارات «أعيان أوتو» عامها الجديد بإطلاق حملة مميزة لقطاع التأجير التشغيلي والتي حملت عنوان «تميز مع المغامرة والتحدي» وتقدم من خلاله مجموعة جديدة من سيارات «الوانيت» المتنوعة بالتعاون مع مختلف وكالات السيارات في الكويت، وتكون بذلك قد حققت إنجازا جديدا في تغطية رغبات واحتياجات مجموعة كبيرة من الجمهور الراغب في استئجار هذه الفئة من السيارات.

وتتضمن المجموعــــة الجديـــدة من سيـــارات «الوانيت» الكبيرة الحجم التي تلقى قبولا كبيرا واهتماما من مختلف فئات المجتمع وهي: جيمس سييرا، وشفر سيلفرادو، وفورد اف 150، بالإضافة الى دودج رام، وتأتي هذه الخطوة الجديدة ضمن رؤية الشركة لعام 2017 والتي تتضمن توسيع نطاق الاختيار والتنوع في مجموعة سيارات التأجير التشغيلي الجديدة، كما أنها تبنت تقديم المزيد من التسهيلات والعروض المشوقة خلال العام الجديد.

وقد انطلقت الحملة الجديدة في أعيان اوتو بحضور ممثلين عن وكالات السيارات الجديدة التي ضمتها أعيان الى معارضها، بالاضافة الى كبار المديرين والمسؤولين في أعيان لتعلن بذلك انطلاق عامها الجديد بهذه المجموعة الجديدة، وقد حظيت «الوانيتات» الجديدة بقبول واستحسان الجمهور الحاضر في معرض أعيان.

كما أطلقت شركة أعيان السيارات خدمة جديدة وهي فاليو بلس «VALUE Plus»، والتي تحتوي على العديد من الخدمات الاضافية المميزة التي دأبت شركة أعيان على استحداثها للنخبة من عملائها، والتي توفر لمشتركيها باقة من أرقى الخدمات المصاحبة للتأجير، كما أنها خدمات اختيارية خاصة لنخبة من عملاء الشركة.

إذ توفر خدمة فاليو بلس للعملاء ميزة التأمين الماسي وخدمة العداد الإضافي وخدمة السماح بالسفر بالسيارة المؤجرة الى دول مجلس التعاون، بالإضافة الى إمكانية تسلم وتسليم السيارة من الموقع الذي يحدده العميل وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة.