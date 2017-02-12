وي: مركز الخدمة الخاص بنا يهدف إلى خلق تجربة متكاملة للمستهلك

أطلقت مجموعة المنتجات الاستهلاكية لشركة «هواوي» في الكويت خدمة بيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والاكسسوارات في مركزها المتكامل للخدمة الذي يقع في منطقة السالمية، وذلك دعما لأهداف الشركة في توسيع نطاق الخدمات التي توفرها للمستهلكين في الكويت وتعزيز فرص الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لهم.

وتأتي هذه الإضافة الجديدة استكمالا لشبكة الخدمات التي توفرها والتي تتضمن خدمة مركز الاتصال وخدمات البيع والصيانة عبر شركائها المحليين.

وكانت المجموعة قد افتتحت مركز الخدمة في شهر يونيو من العام الماضي، حيث يوفر المركز أيضا لجميع مستخدمي الهواتف النقالة وأجهزة «هواوي» خدمة عالية الجودة لصيانة وتغيير قطع الأجهزة، بالإضافة إلى ركن لتجربة الهواتف والأجهزة قبل شرائها.

وتوفر المجموعة أيضا في المركز خدمة VIP حصرية وسريعة جدا لمستخدمي هواتف P9 وP9 Plus وMate9، إذ تتم صيانة هذين النوعين من الهواتف في غضون ساعتين فقط.

كما يوفر المركز خدمة تسلم وتسليم الهاتفين من وإلى المستخدم مباشرة عبر الاتصال على الخط الساخن، حيث تستغرق عملية صيانة الهاتف في هذه الحالة لغاية ثلاثة أيام.

وقال مدير مجموعة المنتجات الاستهلاكية لشركة «هواوي»، بيتر وي: هذه خطوة نجاح جديدة نفخر بها إذ تعكس ارتقاء هواوي في خدمة المستهلكين في الكويت على أحسن وجه حتى يبقون على تواصل دائما من خلال أجهزتهم الذكية.

إن مركز الخدمة الخاص بنا يهدف إلى خلق تجربة متكاملة للمستهلك، من تجربة الهاتف في المركز إلى شرائه وصيانته عند الحاجة.