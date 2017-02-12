مسابقة هذا العام شهدت إقبالاً غير مسبوق لناحية عدد الطلبات المسجلة

أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي عن أسماء الفرق الـ 79 التي تأهلت إلى نهائي مسابقة MIT لأفضل الشركات العربية الناشئة بنسختها العاشرة، بالشراكة مع «مجتمع جميل» المؤسسة الاجتماعية التي تدير العديد من المبادرات من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ومجموعة «زين»، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، ومع الشريك الاستراتيجي لهذا العام «تمكين» البحرين، وهي هيئة شبه حكومية تعنى بجعل القطاع الخاص في البحرين المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

ولقد شهدت هذه النسخة من المسابقة إقبالا غير مسبوق لناحية عدد الطلبات المسجلة والتي بلغ عددها 8272 طلب اشتراك، بزيادة نسبتها 39% عن العام الماضي. وفي حين سجلت المسابقة مشاركة من مختلف الدول العربية، إلا أن مصر والمغرب وليبيا والمملكة العربية السعودية (عبر مسابقة منتدى MIT السعودية) تصدرت لائحة البلدان لناحية أعلى نسبة مشاركة. تنوعت مضامين وقطاعات المشاريع المشاركة، لكن الاهتمام الأكبر انصب على المجالات التالية: البرمجيات والتعليم والرعاية الصحية والمجالات الإبداعية.

وضمت القائمة فرقا من 11 دولة عربية توزعت على الشكل التالي: مصر (22)، لبنان (11)، الإمارات العربية المتحدة (10)، الأردن (8)، تونس (6)، المغرب (5)، مملكة البحرين (3)، السودان (2)، ليبيا (2) والجزائر (1)، على أن يضاف إلى هذه اللائحة تسعة فرق سعودية ستتأهل من مسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية في شهر مارس المقبل. من ثم، سيتم دعوة هذه الفرق للمشاركة في أنشطة تدريب تحضيرية ستقام طيلة شهر مارس 2017 في كل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وتتخطى قيمة جوائز المسابقة المالية الـ 160 ألف دولار، حيث سيتم اختيار ثلاثة فائزين في المرحلة النهائية في كل مسار من المسارات الثلاث، على أن يحصل كل فائز على جائزة مالية بالإضافة إلى مجموعة من جلسات التدريب العالية الجودة، والتوجيه والتدريب والتغطية الإعلامية وفرص ممتازة للتشبيك. وبهذه المناسبة، عبر د.إبراهيم محمد جناحي - الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» عن سعادته بدعم هذه المسابقة قائلا: نحرص في تمكين على دعم هذه المبادرات.

وأشارت رئيسة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي هلا فاضل إلى أهمية هذه الدورة العاشرة للمسابقة، وقالت: نحتفل هذه السنة بمرور عشرة أعوام على تأسيس منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وبالإنجازات التي حققها المنتدى في مهمته المستمرة لدعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير أفكارهم ومشاريع الشباب العربي فتتحول من أفكار رائدة إلى قصص نجاح نفتخر بها.

وعلق فادي جميل، رئيس مبادرات مجتمع جميل الدولية على نتائج المرحلة النصف النهائية بالقول: يسعدنا هذا التنوع في الفرق المتأهلة، وهذا يؤكد على أن عالمنا العربي مليء بالمواهب والمبدعين. ونحن نقدم الدعم لهذا الحدث الناجح للسنة العاشرة على التوالي.

من جهته، توجه سكـــــوت جيجينهايمـــر الرئيـــس التنفيذي لمجموعة زين الداعمة مسابقة منتدى MIT لأفضل الشركات العربية الناشئة بالتهنئة إلى الفرق المتأهلة، وقال: نحن متحمسون لشراكتنا بهذا الحدث السنوي الذي يرمي إلى الهام فئة رواد الأعمال من الشباب العربي، كما وأنتهز الفرصة لأهنئ القيمين على هذا المشروع لوصولهم إلى النسخة العاشرة منذ إطلاقه.