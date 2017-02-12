أعلن الرئيس التنفيذي لشركــــــة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم عن حصول الشركة على جائرة ضمن احتفالية نظمتهاMENA FUND MANAGER PERFORMANCE AWARDS المتخصصة في الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد فاز صندوق المدى الاستثماري بالجائـــــزة كأفضل صندوق خليجي على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا من بين عدة صناديق تم ترشيحها لهذه الفئة محليا واقليميا وذلك في الاحتفالية التي أقيمت في دبي بتاريخ 31 يناير من العام الحالي لتكريم الصناديق الاستثمارية في المنطقة.

وتسلم الجائرة بالنيابة عن الشركة خالد الهاجري والمثنى المكتوم من قطاع الاستثمــارات المحليــــة والعربية لدى الشركة، وقد حصلت الشركة على هذا التكريم الذي يرجع الى أداء الصندوق خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر 2015 و30 سبتمبر 2016 الذي فاق بأدائه المؤشرات العامة المعيارية بسبب توظيف الشركة لاستراتيجيات استثمارية فعالة أثبتت نجاحها خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها الاسواق المالية، يذكر أن صندوق المدى الاستثماري الذي يستثمر في أسهم الشركات الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قد حقق خلال العام 2016 عائدا بلغ 11.68%، وهو الأداء الأعلى للصناديق الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية العاملة في الكويت.

يذكر ان أكبر خمس شركات مستثمر بها في الصندوق هي بنك دبي الإسلامي، ومصرف الراجحي، وسابك، والاتصالات السعودية وصناعات قطر، في حين ان التوزيع الجغرافي للصندوق هو 48.6% في السعودية، 23.3% في الامارات، 15.9% في قطر و12.2% في الكويت، وذلك كما في نهاية شهر ديسمبر من عام 2016.