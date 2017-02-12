«الاتحاد» شغلت 109 آلاف رحلة ركاب وشحن منتظمة

سجلت الاتحاد للطيران عاما آخر من النمو المستدام خلال 2016 ساهم في تحقيقه إدخال الشركة لطائرات جديدة إلى الخدمة، وتوفير رحلات إضافية، وإطلاق المزيد من المنتجات العالمية المستوى.

ونقلت الشركة 18.5 مليون ضيف خلال العام، بزيادة 6% عن عام 2015. وكانت الشركة كذلك جزءا من التطور إلى هيكلية «مجموعة الاتحاد للطيران»، التي تمثل مجموعة طيران وسياحة أوسع نطاقا وتضم اليوم إضافة إلى الاتحاد للطيران كلا من الاتحاد للطيران الهندسية، وشركاء الحصص، والاتحاد لخدمات المطار، ومجموعة هلا. وقد تم الإعلان عن تأسيس «مجموعة الاتحاد للطيران» في مايو من 2016.

وخلال العام، شغلت الاتحاد للطيران أكثر من 109 آلاف رحلة ركاب وشحن منتظمة قطعت ما يقرب من 446 مليون كيلومتر وغطت ما يصل إلى 112 وجهة.

وسجلت الطاقة الاستيعابية، محسوبة بعدد المقاعد المتوافرة للكيلومتر، نموا بنسبة 9%، كما شهدت حركة المسافرين، محسوبة بعدد مسافري العائدات للكيلومتر، نموا بنسبة 8% مقارنة بعام 2015.

واستمر معدل إشغال المقاعد عند نسبة 79%. ويعد أسطول طائرات الاتحاد للطيران، الذي يضم 119 طائرة، واحدا من أساطيل الطائرات الأصغر عمرا وأكثرها كفاءة من الناحية البيئية في قطاع الطيران، حيث يبلغ متوسط عمر طائرات الأسطول 6 سنوات. وخلال العام، تسلمت الاتحاد للطيران 10 طائرات جديدة، شملت 3 طائرات من طراز إيرباص A380، وخمس طائرات من طراز بوينغ 787، وطائرتي شحن من طراز بوينغ 777-200.

ومن المقرر تسلم 12 طائرة إضافية خلال عام 2017، تشمل تسع طائرات من طراز بوينغ 787، وطائرتين من طراز إيرباص A380، وطائرة شحن من طراز إيرباص A330-200.

وتستمر الاتحاد للطيران في الاحتفاظ بأقوى التصنيفات الائتمانية في صناعة الطيران (تصنيف A من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني)، بما يؤكد على قوة نموذج عملها الناجح الذي يحظى بالتقدير على نطاق واسع في القطاع المالي العالمي.